'Julio, apoteosis de Córdoba', la crónica narrada por mujeres que dan su visión del pintor

'Julio, apoteosis de Córdoba' es un documental narrado por mujeres que ofrecen su particular visión del pintor Julio Romero de Torres, que pretende que cada espectador saque sus propias conclusiones sobre la obras del artista cordobés.

En el documental "no hay una opinión que rija o dirija lo que debe pensar el espectador, sino que es un puzzle, un juegos poliédrico de voces que permite al espectador sacar su conclusiones", según ha explicado a EFE el poeta Juan Antonio Bernier, uno de los guionistas, junto a Juan Luis Piqueras, de este proyecto.

La idea de 'Julio, apoteosis de Córdoba' surge con motivo de la celebración el pasado año del 150 aniversario del nacimiento de Julio Romero de Torres. Para conmemorar esta efemérides, el espacio cultural 'La Inaudita' editó un libro titulado 'Mírame' en el que mujeres de distintos sectores de la sociedad posaron emulando los cuadros del pintor cordobés.

Con la edición de este libro, dirigido por Juan Luis Piqueras, "nos sorprendió la adhesión que los cordobeses sienten hacia su pintor", ha resaltado Juan Antonio Bernier, y de ahí salió el documental dirigido por Rafael Bernier, su hermano, y María Green.

Para Bernier, este proyecto, el tercer cinematográfico que pone en marcha con su hermano Rafael, establece "una especie de juego de espejos entre el pintor y su ciudad", a través de las mujeres que han escenificado los cuadros de Romero de Torres.

Ellas son las protagonistas porque han tenido "la oportunidad de introducirse dentro de las obras de Julio Romero de Torres como modelos", lo que implica que "todas ellas" -políticas, periodistas, diseñadoras o profesoras, entre otras profesiones- "tienen una opinión sobre el artista".

Es por ello que "el documental no está dirigido por una voz narradora" si no que "son las propias mujeres, en diálogo, las que van a mostrar al espectador cuál es el sentido de esa adhesión o no adhesión a la imagen de la mujer cordobesa que ha proyectado Julio Romero de Torres a lo largo del tiempo".

Una parte de esas mujeres piensan que el pintor cordobés era un artista que "empoderaba" a las féminas. "Y justamente ese debate es el que nos interesa", ha asegurado Bernier, que espera tener concluido el proyecto el próximo 8 de noviembre, fecha del cumpleaños de Romero de Torres.

Documentales sin narrador

De alguna manera el recurso de que no haya un narrador de la historia ya lo utilizaron los hermanos Bernier en su primera obra cinematográfica, el documental 'Miles in bello', basado en su tío abuelo, el poeta del Grupo Cántico Juan Bernier, en el que "en cierta forma los protagonistas fuimos mi hermano y yo, que salíamos en nuestros viaje por toda España y leyendo sus textos".

De algún modo se trata de una característica de "nuestro trabajo, no imponer una visión sino ofrecer un ramillete de de opiniones o de perspectivas que permitan al espectador que es soberano e inteligente sacar sus propias conclusiones".

Esta impronta también se pone de manifiesto en el cortometraje, que ya se encuentra en la fase de postproducción, 'Tránsito general', basado en un poema del propio Juan Antonio Bernier de su último libro, 'Fruto previo'.

El cortometraje, dirigido por los hermanos Bernier y protagonizado por Antonio y Goran Bernier Goránov, hijos de Juan Antonio, es "la ilustración a partir de un poema que habla sobre la identidad, que es uno de los temas fundamentales de nuestro tiempo".

Su casa y sus hijos

'Tránsito general' es una película documental de unos cinco minutos de duración, ambientada en mi propia casa, con mis hijos como protagonistas, que es un "juego de imagen entre el poema y distintas circunstancias familiares recreadas en nuestra propia casa".

Juan Antonio Bernier siente este cortometraje "como una prolongación de su trabajo poético" recogido en 'Fruto previo' y que fue elegido porque es "un poema que está preñado de imágenes y con unos protagonistas que también se mencionan en la composición poética".

A partir de los elementos visuales de una casa "lo que han hecho ha sido generar una una serie de juegos entre los niños un poco improvisados, un poco orientados, que dialogan con las estrofas del poema que van intercaladas a lo largo del corto".

Una composición en la que también tiene un papel esencial la música, que en este caso le corresponde a Fernando Vacas, que la ha compuesto ex profeso para el documental.