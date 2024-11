Crecen las agresiones a sanitarios y Salud sigue sin desplegar su plan

Araíz de la pandemia de Covid, la tensión social se ha disparado. Se observa en todos los ámbitos y, con especial intensidad en los servicios públicos.

El ámbito sanitario es uno de los más afectados. Ayer mismo, un hombre amenazó de muerte a una cirujana pediátrica del Hospital Materno Infantil de Málaga al no poder ser atendido por videollamada. No es el único caso de esta semana. En Burguillos (Sevilla) han tenido que activar tres veces en menos de siete días el Plan de Prevención de Agresiones, la última por un hombre que la emprendió a golpes con el facultativo del centro de salud del pueblo, destrozando también el mobiliario. Ese mismo lunes un individuo golpeó en la cara un médico que le pidió que guardara silencio en el centro de salud del barrio sevillano de Pino Montano. Al día siguiente, se registró otra agresión en Osuna y ayer se supo de otra en el Materno-Infantil de Málaga.

«Estamos totalmente vendidos», lamenta la delegada de prevención de riesgos laborales del Sindicato Médico Andaluz (SMA) de Málaga, Teresa Valle, quien asegura «no tener ninguna fe» en que las medidas anunciadas por la Consejería de Salud para hacer frente al aumento de agresiones vayan a ponerse en marcha.

La anterior consejera del ramo, Catalina García, anunció la creación de un Observatorio de Agresiones en el SAS, teniendo en cuenta que Andalucía es la comunidad donde más han crecido estas incidencias. En el primer semestre de este 2024 se han registrado 924 agresiones, un 7% más que en el mismo periodo del año anterior. El objetivo de este Observatorio, constituido por sindicatos, colegios profesionales y asociaciones de pacientes es aportar desde su experiencia planes y proyectos contra esta lacra. El decreto de este proyecto, según fuentes de Salud, está «en tramitación» y ya se ha terminado de recoger las aportaciones.

La otra pata del plan que anunció en su momento Catalina García es un régimen sancionador específico contra las agresiones a sanitarios. De momento, está en «stand by» y según Salud, «se está preparando» y se integrará en la próxima Ley de Salud que prepara el equipo de la actual consejera Rocío Hernández Soto.

«No tenemos ninguna esperanza en que vaya a surgir algo», reitera la delegada de prevención de riesgos laborales del SMA de Málaga, teniendo en cuenta que las la mayoría de las medidas del plan que había de 2020 no se han activado. «En ese plan se recogen una serie de medidas pasivas, como el botón de seguridad, las consultas comunicadas, los profesionales guía, los agentes de seguridad.... y no hay absolutamente nada», apunta Valle. Y añade: «De los 27 centros de salud de Málaga capital solo hay seguridad en 12 y a tiempo parcial. Hay una situación de desamparo total, sobre todo en la Atención Primaria, y en todas las categorías, desde los médicos hasta los administrativos». Desde el SMA entienden la tensión social por «la deplorable situación del servicio andaluz de salud», sobre todo, tras la pandemia de Covid, pero pide a la población canalizar las quejas en los canales correspondientes».

En este análisis coincide el responsable de Sanidad de CC OO de Andalucía, Luis González, que pide las administraciones «llevar las ideas a los hechos». Según González hay una causa subyacente tras el aumento de agresiones a sanitarios y es el «deterioro de la asistencia sanitaria». «Cuando se tarda un mes en conseguir una cita para Atención Primaria, la gente ya entra en el centro con la escopeta cargada». A ello se une, añade González, «que Salud no está poniendo toda la carne en el asador para frenar este problema». En este sentido, aplaude la creación del Observatorio, siempre que «las conclusiones se lleven a la práctica». Y también ese régimen sancionador que no llega. Aunque, cree, «no es la medida estrella, porque la mayoría de agresiones no son premeditadas y, no se tiene en cuenta las posibles multas».