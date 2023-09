Cuatro visitantes se quedan encerrados por un descuido en un castillo de Jaén

Cuatro personas se quedaron este lunes encerradas en el Castillo de Santa Catalina de Jaén, después de que el operario encargado del monumento tuviera que atender una llamada urgente y cerrara el espacio sin percatarse de la presencia de los visitantes en la torre del homenaje. Los afectados, al ver que no podían salir del castillo y que allí no quedaba nadie, llamaron al teléfono de emergencias 112. Pudieron ser rescatados en apenas media hora, ya que para abrir el castillo se usó la llave depositada en la recepción del Parador de Jaén.

Al parecer, el técnico responsable de las visitas a las dependencias del castillo tuvo que atender una "llamada urgente" y al cerrar todas las puertas no se dio cuenta de que aún no habían salido cuatro personas de un grupo de visitantes.

El Ayuntamiento de Jaén ha pedido disculpas por el despiste y se ha intentado poner en contacto con los afectados. Aunque aún no podido hablar con ellos, ha celebrado que todo haya quedado en una simple anécdota.