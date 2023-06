La defensa de las familias de la consejera de Igualdad andaluza ante Vox: "Está hablando con una mujer que libremente ha decidido no tener hijos"

“La familia es lo más importante de nuestras vidas", arrancó Loles López, desatada en su defensa de los diferentes colectivos ante Vox en el Parlamento andaluz. La consejera señaló que mantiene el teléfono de violencia intrafamiliar "porque a día de hoy sigue recibiendo llamadas" pero también respondió con dureza al partido de Abascal al matizarle "una diferencia muy importante": "Dos mujeres o dos hombres que decidan tener un hijo es familia", al igual que lo son "las familias monoparentales, las acogedoras y las numerosas". "Yo no excluyo a familias, no etiqueto a personas", defendió López en su defensa de "la igualdad entre hombres y mujeres" como "feminista" porque su "libertad no la toca ningún partido" y no permite que "nadie" le dé un "carné" de feminismo.

La consejera andaluza recalcó a Vox que mantendrá las medidas de "coeducación" en los colegios andaluces y defendió la "libertad" de las mujeres que, como ella, dijo, decidan "no tener hijos" porque tienen "el mismo derecho que la mujer que decida tenerlos".

La consejera también recordó los premios a las familias creados por la Junta con Juanma Moreno y que Andalucía será "la primera comunidad autónoma que va a tener una cátedra de familia gracias a la generosidad de la Universidad de Málaga". También señaló que la primera Estrategia para la Igualdad de trato y no discriminación de personas Lgtbi "va para adelante y va a seguir hasta el final".

"Para mí, una familia es toda persona que decide unir su vida a otra y tener descendientes", pero también lo son "las monoparentales", incidió la consejera, que ha espetado a la diputada de Vox que, "para hablar de familias y mujeres, hablemos primero de respeto y libertad".

En su última réplica, la consejera de Igualdad reivindicó que "la violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer existe", y esa es una verdad "irrefutable", y por eso no va a "eliminar" el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) como a veces le han pedido desde Vox.

La parlamentaria de Vox había alertado ha alertado de la "caída de la natalidad" y del "suicidio demográfico" y criticó la falta de medidas para fomentar la natalidad.