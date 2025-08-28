Desarticulada en Almería una red dedicada al robo de coches

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado en Almería, en la operación 'Vairai', una red integrada por tres ciudadanos de nacionalidad lituana especializada en robos en el interior de vehículos, a los que se les atribuye 22 delitos cometidos en mayo en distintas localidades de la provincia. Según ha indicado en una nota la Comandancia de Almería, a los arrestados se les imputa además la comisión de delitos de tráfico y cultivo de marihuana, posible falsedad documental y defraudación de fluido eléctrico.

La investigación conjunta se activó al detectarse en mayo un repunte de robos con fuerza en interior de vehículos de una marca concreta, en los que los autores sustraían principalmente volantes, pantallas de interacción y otros componentes electrónicos. En un primer operativo, y con apoyo del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Almería, los agentes interceptaron un turismo en la A-7 en el que viajaban miembros del grupo. En el maletero localizaron 146 esquejes de marihuana y detuvieron a dos personas.

Con los arrestados en dependencias oficiales, el Juzgado de Vera (Almería) autorizó la entrada y registro en un domicilio del barrio almeriense de Retamar vinculado al robo de vehículos. En el inmueble se hallaron herramientas especializadas para la apertura y sustracción (cuñas neumáticas, ganzúas, dispositivos de manipulación electrónica de centralitas y llaves de volante), así como documentación de identidad lituana con características que podrían corresponder a falsificaciones, extremo pendiente de comprobación pericial.

Los investigadores tenían además constancia de que los implicados utilizaban otro inmueble en Retamar. En este segundo registro se descubrió un cultivo dividido en varias estancias con 100 plantas de marihuana en avanzado estado de floración, alimentado mediante un enganche ilegal a la red eléctrica. La operación se ha saldado con tres detenidos de origen lituano y la desarticulación del grupo. De acuerdo con la las pruebas recabadas, las piezas sustraídas eran enviadas a países del Este de Europa para su venta e introducción en el circuito legal de esos mercados.