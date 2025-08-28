Estas serán las zonas de la península más castigadas por las lluvias y tormentas que provoca la vaguada atlántica

Agosto reparte sus últimos coletazos y lo hará con inestabilidad en los cielos españoles, en particular los del norte de la Península y de Baleares. Este es el pronóstico que hace la Agencia Estatal de Meteorología sobre el tiempo de España este jueves 28 de agosto, en la que el país seguirá sumido en la influencia de una vaguada atlántica que provoca cielos encapotados y lluvias, normalmente acompañadas de tormentas y granizo en el nordeste peninsular y en el archipiélago.

Precisamente en esos puntos es donde se prevén tormentas fuertes incluso localmente muy fuertes: en enclaves del este de Cataluña, en Mallorca, Menorca y en el entorno pirenaico. No se descarta también elementos similares en el litoral oriental cantábrico.

En el resto del tercio norte peninsular las precipitaciones serán ocasionales. Por la tarde, salvo en el Mediterráneo, los chubascos y tormentas irán a menos, con lo que se despejarán cielos y se abrirán claros. Eso sí, las nubes con granizo se extenderán al este de Teruel y al norte de la Comunidad Valenciana, donde también se esperan precipitaciones fuertes o localmente muy fuertes.

El tiempo será estable en el resto del país: predominarán cielos despejados salvo en el norte de Canarias donde habrá nubes y posibles precipitaciones débiles y dispersas en las islas de mayor relieve, según la Aemet.

Temperaturas

Las temperaturas bajarán de forma generalizada: las máximas en el centro norte peninsular caerán notablemente, y las de la zona de la meseta Sur y del nordeste también. Solo las máximas en litorales del este y sudeste peninsular ascenderán, superando los 35 grados centígrados en regiones del extremo sudeste.

En Canarias no se esperan cambios. Las mínimas no bajarán de 20 grados, localmente de 25, en el área mediterránea.

Avisos meteorológicos

La Aemet mantiene activos varios avisos meteorológicos para este jueves 25 de agosto. El mar de fondo que dejó brutales imágenes en el litoral gaditano este miércoles seguirá predominando, razón por la que hay aviso amarillo por fenómenos costeros entre las 08:00 horas y la medianoche del día siguiente.

En Aragón, para las 09:00 horas se debería haber desactivado el aviso amarillo por lluvias y tormentas. Cantabria, Navarra y País Vasco tendrán que esperar hasta el mediodía para desactivar avisos amarillos por lluvias.

En Baleares habrá aviso naranja por lluvias y tormentas desde las 10:00 horas hasta el final de la jornada. En Cataluña el aviso amarillo activo desde madrugada se convertirá en naranja a partir de las 09:00 horas hasta las 21:00 horas, que se rebajará de nuevo a amarillo también por lluvias y tormentas.

Por su parte, la Comunidad Valenciana también verá avisos naranjas a mediodía hasta el final del día por lluvias, tormentas y también altas temperaturas.