La AEMET activa alertas naranjas por lluvias y tormentas intensas y avisa de un desplome de las temperaturas

Intensas tormentas, granizo, rachas de viento muy fuertes y un acusado descenso de temperaturas, protagonizan este jueves el tiempo en buena parte de España, mientras que el sureste continúa en alerta por calor. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos naranjas y amarillos en más de una docena de provincias.

Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana se encuentran en alerta naranja (riesgo importante) por tormentas que podrían dejar granizo y lluvias intensas que podrían dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora. Además, se esperan rachas de viento muy fuertes.

Las zonas más afectadas serán el prelitoral y litoral de Barcelona, así como el litoral sur y prelitoral de Girona, junto con las islas de Mallorca, Menorca, en Baleares. En la Comunidad Valenciana, la alerta se afecta al interior sur de Castellón, donde las tormentas podrían ir acompañadas de granizo y viento intenso.

Además del riego por tormentas, la Comunidad Valenciana ha activado también avisos por altas temperaturas, aunque en nivel amarillo (riesgo para ciertas actividades), ante temperaturas de hasta 36 grados en el litoral sur de Alicante.

Otras tres regiones están bajo alerta por lluvias fuertes pero en nivel amarillo, con avisos que concluirán al mediodía. Se trata de Cantabria, Navarra y País Vasco, en donde se acumularán lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. En Aragón, el aviso por lluvias y tormentas concluirá a las 9 horas.

Por otro lado, en Andalucía se ha activado la alerta amarilla por temporal marítimo, por viento del oeste y suroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 2 a 3 metros que afectarán a puntos de Almería, costa de Granada y Málaga.

Brusco descenso térmico

Las temperaturas descenderán de forma generalizada. Lo harán de forma notable las máximas en el centro norte peninsular y en zonas de la meseta Sur y del nordeste. En litorales del este y sudeste peninsular ascenderán los termómetros, por lo que se podrán superar los 35 grados. En cuanto a las temperaturas mínimas, se espera que no bajen de los 20 grados, localmente de 25 en el área mediterránea.

Según Meteored, en puntos de Zaragoza, Teruel, Huesca, Navarra, La Rioja, Soria, Burgos, Segovia, Ávila, Comunidad de Madrid, Guadalajara, Albacete, Toledo, Ciudad Real o Córdoba, las temperaturas podrían caer de 6 a 8 ºC respecto a ayer.

Por ejemplo, en Zaragoza, se espera que la temperatura máxima pase e 37 ºC el miércoles a 27 ºC hoy. También se notará este descenso en ciudades como Ourense, León, Salamanca, Valladolid, Madrid, Ciudad Real, Albacete, Cáceres, Badajoz, Córdoba, Pamplona, Logroño, Huesca y Lleida. En contraste, en el extremo sureste, las temperaturas repuntarán debido al viento de poniente, que llegará recalentado a estas comarcas.