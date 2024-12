La despoblación sigue en aumento en Sierra Morena: "Faltan servicios públicos"

La población en la comarca de Sierra Morena ha caído de nuevo en la última revisión del padrón municipal en la que se reflejan 74 vecinos menos en seis de sus municipios. El alcalde de Las Navas de la Concepción, Andrés Barrera y el alcalde de El Real de la Jara, José Manuel Trejo, han subrayado que "la falta de servicios públicos en materia de transportes, sanidad, conexiones y educación" están provocando un éxodo rural que acarrea "el descenso continuado de población en la comarca". Es el caso de Las Navas de la Concepción, que ha perdido tres habitantes resultando en un total de 1.520 empadronados entre el 1 de enero de 2023 y el 1 de enero de 2024. El alcalde la localidad de Sierra Morena, ha hablado de "una pérdida acentuada de población en la comarca" en declaraciones a Europa Press, unos datos que "siguen esta tendencia desde años atrás" y que "es complicado recuperarse y que los vecinos, sobre todo los jóvenes, elijan la comarca para vivir".

De este modo, Barrera ha hecho hincapié en la "falta de servicios públicos" que tiene la zona. En concreto, en la Navas "el transporte público prácticamente no existe" y ha informado de que "de hace seis años hasta ahora hemos pasado de tres autobuses a tan solo uno, con horarios poco accesibles para ir a la capital, por lo que obliga a los vecinos a tener que depender de un coche". El edil de las Navas ha subrayado que las conexiones con el hospital comarcal, la oficina de empleo, el instituto para los alumnos de cuarto y tercero de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y los demás servicios que se encuentran en Constantina "son inexistentes, tan solo tenemos la famosa carretera de las 365 curvas". Ante la situación de despoblación Barrera ha pedido "acción por parte del Gobierno" porque "la legislación para grandes pueblos y ciudades no puede ser la misma que para localidades pequeñas y necesitamos políticas de empleo", para que "no nos convirtamos en pueblos de 100 o 200 habitantes, aún estamos a tiempo".

Por otro lado, el alcalde de El Real de la Jara, José Manuel Trejo, ha informado de que este martes los alcaldes de la comarca "hemos asistido a la I Jornada Provincial del Desafío del Reto Demográfico organizada por Diputación de Sevilla", allí han subrayado que "en 25 años la Sierra Morena sevillana ha perdido 4.700 habitantes, lo que equivale a la población de Cazalla de la Sierra". Así, Trejo ha insistido en que "hay que trabajar mucho el tema de las comunicaciones de carreteras, en empleo y oportunidades de emprendimiento, sobre todo fortalecer los servicios públicos como educación, transportes y sanidad". Además, ha destacado que "la comarca es el pulmón y el corazón de la provincia y también da de beber a toda Sevilla y hasta Jerez de la Frontera", pero es "incomprensible" pues no llega a ninguno de los diez pueblos de este territorio, "una falta de infraestructuras históricas con un proyecto que ahora se ha vuelto a sacar del cajón".

La última revisión del padrón refleja que entre el 1 de enero de 2023 y el 1 de enero de 2024, seis de los diez municipios de la comarca de la Sierra Morena sevillana perdieron población, en un contexto en el que dicha zona lucha desde hace años contra el retroceso demográfico. Más al detalle, la nueva actualización del padrón refleja un total de 74 habitantes menos en esta comarca, en un contexto en el que el conjunto de la provincia, el número de vecinos empadronados creció en 10.536 personas. Las cifras de la nueva revisión del padrón municipal, recogidas por Europa Press, arrojan que Puebla de los Infantes ha sido el municipio que más habitantes ha perdido en la comarca, con 39 empadronados menos con respecto al año anterior, cuando contaba con 2.966. En contraste, El Pedroso ha crecido en 20 habitantes con respecto al año pasado, contando así con 2.074 empadronados.

Unas cifras que se encuentran muy lejos del crecimiento exponencial que se está dando en otras zonas de la provincia sevillana, que este año ha subido en más de 10.500 personas. Una cantidad que denota, aun más, el retroceso demográfico que se está viviendo en las zonas rurales, con Sierra Morena, que en tan solo dos años ha contabilizado 230 empadronados menos.

Por municipios, las cifras del padrón dejan en evidencia el descenso continuo de habitantes en la comarca de Sierra Morena. En Alanís se han perdido dos habitantes durante el año, quedando en 1.673 el número de empadronados, a los que se suman los catorce que ya perdió en el periodo anterior. Mientras, Almadén de la Plata ha contabilizado cuatro habitantes más, un número positivo que compensa a la pérdida de dos empadronados el año pasado, por lo que el municipio cuenta con 1.328 habitantes.

Cazalla de la Sierra, de su lado, ha perdido en este último recuento 31 habitantes más y retrocede hasta la cifra de 4.629, lo que supone un descenso continuado para el municipio que ya en el ejercicio anterior perdió 40 empadronados, llegando a 71 menos en dos años. Por su parte, Constantina, la localidad más poblada de Sierra Morena, no ha sufrido variación, una cifra que augura positividad ante la pérdida de 37 habitantes el pasado año. En este sentido, Guadalcanal ha contabilizado 23 habitantes menos, quedando con 2.522 vecinos empadronados, 67 menos en dos años. Las Navas de la Concepción, por su parte, ha perdido tres habitantes y contabilizaba 1.523 al comenzar el año; mientras El Real de la Jara arroja ocho personas más y contabiliza 1.531.

San Nicolás del Puerto, el municipio de menor población de la comarca, ha contabilizado ocho vecinos menos empadronados menos, quedando con 600 habitantes. Con un descenso de ocho habitantes desde 2021. De este modo, la última revisión del padrón municipal refleja que de los diez municipios de la comarca de la Sierra Morena Sevillana, seis perdieron población y solo cuatro ganaron habitantes, una evolución ligeramente favorable frente al año pasado en el que siete localidades perdieron empadronados.

Más al detalle, entre el 1 de enero de 2023 y el 1 de enero de 2024, la comarca de Sierra Morena registró 74 habitantes empadronados menos, si se enfrentan las cifras de los seis municipios donde se redujo la población empadronadas con las de los tres pueblos donde creció el número de vecinos de pleno derecho y uno en el que quedó igual. Y es que esta zona de la provincia de Sevilla afronta desde hace años un prolongado declive demográfico enmarcado en el fenómeno de la despoblación rural.