La dirección de Cs presionó a Marín para desalojar a Moreno con una moción

El actual presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Andalucía, exdirigente regional de Ciudadanos (CS) y exvicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha desvelado este viernes que, durante dos años, estuvo recibiendo la presión de la dirección nacional de su antigua formación para impulsar una moción de censura con el PSOE-A para quitar la Presidencia de la Junta al PP-A, que la logró tras las elecciones autonómicas de diciembre de 2018. Así lo ha manifestado Marín durante su participación, en Sevilla, en los encuentros informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol, donde, junto al vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP y exconsejero andaluz, Elías Bendodo, ha hecho un balance del gobierno de coalición entre PP-A y Ciudadanos que se conformó tras las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018.

Juan Marín, que ya no forma parte de CS, ha achacado la desaparición de su antiguo partido de las instituciones, como Congreso de los Diputados o Parlamento andaluz, a que había un "problema interno" que no se fue capaz de resolver. "Una crisis interna con falta de dirección absoluta", ha señalado Juan Marín, quien ha apuntado que el partido "no sabía dónde iba" y era como un "pollo sin cabeza", y no se tomaban decisiones acertadas.

De hecho, ha señalado que, durante dos años, y formando CS parte del Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno, estuvo recibiendo la presión de la dirección nacional para que se rompiera el acuerdo con el PP-A y se promoviera una moción de censura con el PSOE-A, y que Ciudadanos se hiciera con la Presidencia de la Junta. Ha añadido que la dirección nacional le trasladaba que había "corrientes internas" en el partido en Andalucía, en el grupo parlamentario incluso, que abogaban por impulsar esa moción de censura de PSOE y CS para desalojar al PP-A de la Presidencia de la Junta.