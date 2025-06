José Antonio Nieto: «Lo de Pedro Sánchez es la venganza de la historia»

José Antonio Nieto (Córdoba, 1970) es consejero de Justicia de Andalucía y fue número 2 de Interior en pleno Procés.

Pedro Sánchez tiene a sus dos secretarios de Organización, a su hermano y a su mujer investigados. ¿Se puede sostener una situación así?

Entre el presidente y los imputados está María Jesús Montero, que es la vicesecretaria del PSOE, además de secretaria general en Andalucía, que creo que no debe estar al margen de lo que ocurra. La sensación que tenemos es que ha habido una estrategia –en un informe de la UCO hablan de un sistema de captación de fondos– que está por ver si tenía como destino el interés particular de los que operaban o era de la organización política a la que pertenecían. Lo que está claro es que esa realidad negada sistemáticamente –el «no hay nada, es fango, la fachosfera»–, cada vez se está imponiendo con más claridad y se parece mucho a cosas que ya hemos vivido. La primera gran eclosión de corrupción en la última fase de gobierno de Felipe González era igual; en los ERE pasamos de los 4 o 5 golfos a una red perfectamente orquestada en la que el dinero de los parados se distribuía entre una red criminal que fue condenada; ha pasado también con gobiernos del PP, donde siempre hay quien intenta aprovecharse; y ahora está pasando con este gobierno y con este PSOE de Sánchez. Yo siempre soy partidario de buscar algo positivo, es verdad que la justicia es lenta, es verdad que la investigación policial no va al ritmo que nos gustaría, pero siempre afloran este tipo de situaciones y se acaba imponiendo el Estado de Derecho por encima de movimientos delictivos que cada vez parecen más nítidos.

El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía Kiko Hurtado

¿Qué pasaría socialmente si esto hubiera pasado con el PP?

Eso es algo que deberán estudiarlo las escuelas de sociología porque es verdad que hay una diferencia de trato brutal. Yo creo que el votante y el simpatizante de centroderecha son mucho más exigentes. Los votantes-simpatizantes del PP no toleran, aunque sea su partido, que se aproveche ese tipo de situación en beneficio propio y en otro ámbito, siempre que sea contra la derecha o el centroderecha se justifica todo. De todas formas, eso tiene las patas muy cortas. Hemos visto que llegado el momento en Andalucía pasó, la sociedad reacciona y acaba imponiéndose esa necesaria regeneración que pasa por echar del Gobierno a quien actúa de esa manera y abrir una etapa nueva.

"Hay una estrategia desde la dirección del PSOE y un modus operandi del entorno familiar de Sánchez»

En este caso, este Gobierno llegó a través de una moción de censura para regenerar la vida política y el telonero de Pedro Sánchez estaba con una camiseta en la puerta de su casa después de que la Guardia Civil interviniera en su domicilio.

Es la venganza de la historia, lo podemos calificar así. El Partido Socialista aprovecha una sentencia en la que se incorporan unos párrafos de manera interesada que posteriormente fueron anulados por otro tribunal; se genera un relato en torno a esa sentencia, que era sobre un asunto menor, para unir una serie de votos para una moción de censura que tenía como objetivo la convocatoria inmediata de elecciones –luego tardaron bastante tiempo–, quien defiende esa moción es José Luis Ábalos, cada vez más fuera que dentro del sistema político y más dentro que fuera del sistema carcelario, y quien se beneficia es Pedro Sánchez, que tiene un cinturón de toxicidad que cada vez se le estrecha más y que afecta a su propia familia y a sus compañeros más cercanos en el Partido Socialista. No estamos hablando de alguien que no tenga control, que eso puede pasar. En una organización política tan numerosa siempre hay alguien que intenta aprovecharse de los vacíos de poder o de la zona de sombra. Aquí estamos hablando de una estrategia desde la dirección del partido y un modus operandi desde el entorno familiar del presidente. La percepción general de la sociedad prácticamente de manera unánime evidencia esa realidad.

José Antonio Nieto, consejero de Justicia andaluz Kiko Hurtado

Mencionó a la vicepresidenta Montero, que la noche previa a la dimisión de Cerdán trascendió que intentaba conseguir el informe por petición de Sánchez y puso la mano en el fuego por su secretario de Organización. ¿Qué papel juega ella y en qué situación queda como candidata para Andalucía?

Montero es la que tiene más experiencia. Ya tuvo una experiencia larga con argumentación similar durante los ERE. En esa época María Jesús Montero ya estaba ahí y compartió Consejo de Gobierno con varios consejeros que han sido condenados y han estado en la cárcel. Y ha sido miembro del Consejo de Gobierno presidido por Chaves, condenado; presidido por Griñán, condenado... Ella, mejor que el resto, conoce esta realidad. Con aquellos gobiernos consiguió ponerse de perfil y que no le salpicara nada. Yo creo que ahora por segunda vez le va a resultar mucho más difícil.

«Montero consiguió ponerse de perfil con los Gobiernos de los ERE. Ahora le va a resultar más difícil»

También se ha conocido que la supuesta ‘fontanera’ Leire Díez estaba a sueldo de Zarrías. ¿Qué papel tiene el PSOE-A en estos movimientos que han llevado incluso a investigar a Moreno o a que participara en la gestión del voto por correo?

Leire Díez ha tenido un papel a lo largo de los últimos años y hasta hace muy poco en ese proceso de excavar en la porquería que el Partido Socialista ha querido convertir en una estrategia en la que en lugar de argumentar y hacer propuestas lo que busca es aprovechar todo eso que sale de cualquier estercolero para poder utilizarlo. Estamos viendo cómo incluso en el Parlamento se utilizaba de forma torticera jugando con la credibilidad y con el buen nombre de un consejero (Paradela) montando un relato imposible, pero eso tiene las patas muy cortas y, en este momento, al Partido Socialista no le va a funcionar en absoluto. Lo único que hace falta ahora es el proceso de regeneración que viene pidiendo muchos socialistas. Figuras como Gaspar Zarrías, que aparece cada vez que hay una situación de este tipo, tienen que salir definitivamente del PSOE. Todo ese montaje personalista, egoísta, que el ‘sanchismo’ ha generado en el PSOE tiene que cambiar y cada vez son más los socialista que lo piden. Hemos escuchado a García-Page o a Lambán pero se va sumando cada vez más gente y si uno escucha las conversaciones de los militantes de base y de los simpatizantes del PSOE cada vez es una conversación más frecuente: «Punto y final, abramos una etapa nueva» porque hace falta una alternativa de izquierda en España para España, no una alternativa que sacrifica España para mantenerse en el poder a cualquier precio. Había una parte visible, con los pactos con Junts o Bildu, pero había una parte invisible en la misma dirección: los fines siempre justifican los medios. Que hay que coger tajada de las obras públicas para financiar este proyecto, se coge; que hay que entregar a los habilitados nacionales o aprobar una ley de amnistía, aunque sea inconstitucional, para mantenerse en el poder, se hace. Todos los límites los han dinamitado y eso ahora va cayéndose y va haciendo que ese proyecto político sea más débil. La pena es que para que ese proyecto político existiera a España también la han hecho más débil. Nuestro Estado es ahora más débil que cuando Sánchez llegó al Gobierno.

Uno de esos límites es la separación de poderes. ¿Debe dimitir García Ortiz?

Clarísimamente, desde el respeto absoluto a la presunción de inocencia. No estoy diciendo que sea culpable, lo que digo es que no puede estar con un auto de procesamiento ya casi firme. Debe dimitir y debe defenderse y si, finalmente, es inocente tendremos que decir que ha habido un error en este procesamiento. Como tantas otras veces puede ocurrir, lo que no puede es estar en entredicho el sistema de derecho, porque ha habido una injerencia. Si se demuestran los hechos y finalmente son ciertos, es una injerencia imperdonable en beneficio del interés del Gobierno por parte de una figura que tiene la obligación de ser autónoma, de defender la ley, que es el fiscal general del Estado.

«Nuestro Estado es ahora más débil que cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno»

Fue nº 2 de Interior y conoce los engranajes del sistema. ¿Existen las cloacas del Estado?

Tenemos unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tremendamente profesionales, de primerísimo nivel, equiparables a cualquier país. Son organizaciones muy potentes, con un número muy importante de personas, donde puede haber un mal uso como ocurre en todos los ámbitos de la vida. Lo que debe haber es un Estado vigilante para que el funcionamiento sea adecuado, sea óptimo y que no se intente aprovechar esa fuerza tan potente en beneficio propio. Esta tentación se ha tenido a lo largo del tiempo, a nosotros nos tocó garantizarlo de una época anterior a Zoido. Probablemente hubo errores en esta materia, nos tocó corregir y creo que se corrigieron bien. Tengo la sensación de que se ha vuelto a caer en esa tentación. Me siento orgulloso del trabajo de la Policía y de la Guardia Civil y el Estado derecho tiene que establecer sistemas de garantía. El cuerpo de seguridad que actúe de manera incorrecta, hay que detectarlo de manera inmediata y expulsarlo del sistema.

«El fiscal general debe dimitir. Si se demuestra, es una injerencia imperdonable»

Hace una semana el PP convocó bajo el lema «Mafia o democracia». ¿Hay una mafia en el Gobierno?

Parece que sí, por las noticias que estamos viendo. Lo que aparece en los informes de la UCO es que hay una organización criminal con intereses muy concretos, que delinque sistemáticamente en beneficio propio y eso es lo que entendemos como mafia.