Dos años de consumo de agua en Huelva acaban en el mar

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, instó al Gobierno a retomar las obras de la presa de Alcolea, en la provincia de Huelva, para evitar la pérdida de hasta 22 hectómetros cúbicos de agua que «se han tirado al mar» desde mediados de diciembre «porque no hay donde almacenarla». Así lo reclamó Moreno a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, consultada por Europa Press, en el que detalló que la cantidad de agua que «se ha tirado al mar» equivale al consumo de Huelva durante dos años y sería «clave para Doñana».

Según Moreno, el embalse de Olivargas, situado en el municipio onubense de Almonaster la Real, «lleva aliviando agua desde el 11 de diciembre porque no hay donde almacenarla».

Posteriormente se pronunció sobre este asunto el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno. El también portavoz de la Junta subrayó que se da la situación «paradójica» de que, mientras en la provincia de Huelva hay «una serie de agricultores con escasez de recursos hídricos», a la vez «hay una presa que lleva desde diciembre aliviando agua porque no tienen donde embalsarla».

Fernández-Pacheco incidió en remarcar que la citada cantidad de 22 hectómetros cúbicos que «se han tirado al mar desde diciembre» es «lo que necesita la provincia de Huelva para dos años», y por eso justificó que desde la Junta pidan «que el Gobierno de España construya las infraestructuras necesarias para que ese agua no se tire y no se pierda; la presa de Alcolea fundamentalmente, a la que se comprometió el Gobierno de la nación hace ya muchos años y de la que no se sabe absolutamente nada», según continuó el portavoz del Gobierno andaluz.

Tras aseverar el consejero que «el agua de Doñana no se toca, es una línea roja infranqueable», el titular andaluz de Medio Ambiente defendió que «tenemos que ser capaces de aportar soluciones alternativas si en la propia provincia de Huelva se está tirando agua porque no hay capacidad de embalsarla».