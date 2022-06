Resaca de encuestas

Tezanos manda en el CIS lo suficiente para saber dónde poner la sal justa para que no se le vayan los datos de madre. Ni mucho, ni tampoco nada, esa pizca que haga complacer al votante del PP con unos números sorpresivos y que anime al del PSOE a salvar al soldado Espadas, que se tiene que tragar diariamente la matraca de que no lo conoce nadie y que mejor que no venga Pedro Sánchez porque le van a crecer los enanos. Vaya papeleta, porque no va a ser cómo cuando sacó a Zoido de la Casa Grande de Sevilla. No, después de los datos del CIS a “Juan sin mecha” se le seca la garganta porque los votos de la izquierda, ni sumándolos todos, sirven para frenar a los populares y a VOX.

No hay juego para los socialistas porque se demostró que aquello que defendieron desde Escudero a Díaz sirvió para cambiar la comunidad, de acuerdo, también fue una agencia de colocación e intereses creados que ha acabado con la credibilidad de unas siglas y con dos ex presidentes condenados en firme. Explotó la pompa, nacimos a la realidad y alguien tuvo la suficiente lucidez para comenzar a decir que con estos de la derecha tampoco venía el Apocalipsis. Y no vino, al contrario.

Este relato sirve para “explicar” el éxito que supone pasar de los peores resultados obtenidos por los populares, 26 escaños, a alcanzar en las últimas encuestas casi los 50. Porque Juanma Moreno, al que esperaban con los cuchillos afilados en Génova esa noche de 2018, le ha dado la vuelta al paradigma PSOE=Junta, se ha mantenido en el caballo pese a los intentos de Casado por descabalgarlo, ha apuntalado al partido nacional poniéndole acento andaluz y se ha convertido en una referencia del cambio tranquilo. Que es lo que siempre deseó. No hay una fábrica de líderes, ni nada que se le parezca, puede que todo salga de una ocurrencia, de una carambola. Y ahora hasta los platos precocinados le sientan bien.