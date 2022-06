Los gestos y las palabras ocultas de los discursos de las Elecciones de Andalucía

Las imágenes siempre ofrecen mucha información el día de las elecciones. Palabras, gestos y miradas que revelan detalles y realidades que pasan desapercibidas por escasos minutos.

Los líderes de los partidos realizaron un discurso tras finalizar las elecciones y conocer el resultado político en Andalucía.

PP: Juanma Moreno

Juanma Moreno baja las escaleras de la sede del PP abrazando a sus compañeros y mirando varios de los cuadros del pasillo que cuentan su historia dentro del PP Andaluz. Cuando sale a la calle, los periodistas se le echan encima, pero él siguen sonriendo, se le ve satisfecho. Todo le da igual, hasta que no pueda avanzar. “Un sueño hecho realidad”, le contesta a uno de los periodistas mientras intenta llegar a su escenario. La gente aplaude antes de que hable y él aplaude con ellos. Gritos de “campeones, campeones”. Su brillo en los ojos es visible desde sus primeras palabras. “Gracias Andalucía”, no lo dice, lo grita. El agradecimiento es sincero y lo acompaña varias veces con las manos.

Esa contención de la emoción, la transmite como forma de alegría, siendo dinámico y muy expresivo en su discurso: “Hoy hemos hecho historia en Andalucía. 58 escaños para nuestro proyecto”.

Sin embargo, todo cambia en su cara cuando llega a una parte donde la transparencia emocional sale a la luz al completo: “Quiero acordarme hoy de muchos andaluces que soñaban una noche como está”, señala. “Como mi padre”, añade con la voz entrecortada aguantando las lágrimas. Se toma un momento.

El discurso lo acaba gritando, casi chillando y volviendo a dar las gracias.

La de esta noche es una victoria de toda #Andalucía. Hemos hecho historia y vamos a seguir gobernando con humildad y para todos los andaluces.



Tenemos por delante cuatro años para que nuestra tierra siga avanzando. Desde mañana, nos ponemos a trabajar.#EleccionesAndaluzas pic.twitter.com/FkKWZ2vt14 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) June 19, 2022

PSOE: Juan Espadas

El candidato del Partido Socialista no revela un gesto triste o desmesurado, teniendo en cuenta que ha perdido escaños y votos en estas elecciones.

Espadas mantiene una postura firme, sin movimiento y con los brazos pegados al cuerpo, su mirada en un primer momento recorre menos espacio, al avanzar su rostro muestra una sonrisa y sus ojos se dirigen a todos los oyentes.

Pese a ser unas elecciones con los peores resultados, el candidato lanza un mensaje positivo, motivador y con esperanzas hacia el futuro del PSOE, sus militantes y representantes. “Me siento orgulloso del partido”, decía entre aplausos, “Lo más importante es saber perder”.

Rueda de prensa @_JuanEspadas



🌹 Hoy comienza una nueva etapa en el PSOE de Andalucía, en la que vamos a liderar la oposición.



➡️ Tenemos el máximo nivel de responsabilidad para controlar la gestión del Gobierno andaluz para que dé respuestas a los problemas de Andalucía. pic.twitter.com/hcKyUin8NA — PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia) June 20, 2022

Por Andalucía: Inmaculada Nieto

Nieto ha felicitado al ganador de las elecciones, Juanma Moreno, pero no ha dudado en señalar que “para Andalucía no es nada bueno que gobierne”.

La naturalidad y la indiferencia a través de su quietud, los pocos gestos y movimientos de manos caracterizan a la representante del partido. Asimismo, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los votantes, ya que su intención es crear un proyecto conjunto, pese a que los vencedores de estas elecciones sea la derecha “La unidad es imprescindible”.

Vox: Macarena Olona

Con una gran sonrisa Macarena ha dado las gracias a los votantes y sus compañeros de partido. La naturalidad y la tranquilidad aumenta a medida que avanza el discurso y los aplausos de los presentes en el acto.

La candidata de Vox se posicionaba políticamente en los resultados: “Andalucía ha dicho claramente un no a las políticas de ruina y miseria que nos han traído a España y Andalucía, gobiernos socialistas”, pero ha reconocido que no de la forma en la que deseaba: “ha dicho no al gobierno de Sánchez y no ha sido con el resultado que me habría gustado”.

La líder de Vox Andalucía ha hecho uso de palabras a las que suelen recurrir como partido: “luchar contra viento y marea”, “mantenerse en pie”, “dignidad”, “defender a los andaluces”, “destierro”, “seguridad”, y “ley y orden”.

Un movimiento natural y tranquilo en su rostro y gestos transmite cercanía a los asistentes “Os prometí mi entrega y va a ser absoluta en cuerpo y alma, y es a lo que me voy a dedicar”. Para finalizar ha lanzado al aire “¡Viva Andalucía, Viva España y Viva Vosostros (los votantes)!”

‼️ @Macarena_Olona valora los resultados del #19J.



"Una inmensa sonrisa por el resultado electoral de ayer. Un resultado que es bueno para España porque Andalucía ha dicho no al socialismo y al Gobierno de Pedro Sánchez. Nos hemos consolidado como alternativa".



⬇️ HILO ⬇️ pic.twitter.com/01yWIvPhac — VOX Parlamento de Andalucía (@AndaluciaVox) June 20, 2022

Adelante Andalucía: Teresa Rodríguez

En el discurso se muestra a Adelante Andalucía como un partido moderno, del “siglo 21″, feminista, unidad y humildad. Teresa Rodríguez denota seguridad en las palabras con los movimientos de la mano y de su cuerpo, que asienten y niegan en función de las afirmaciones que realiza la representante. Además, se aprecia naturalidad en el espacio, los acompañantes y el paso de las hojas que se puede apreciar durante el discurso que recoge los puntos preparados.

Define al partido como el único dedicado a Andalucía exclusivamente, y el avance en los resultados en un “nuevo periodo”. Asimismo, señala todo lo cumplido y sus promesas hacia a un futuro. Lo más destacable es que gran parte del discurso es dedicado a resultados de Macarena Olona: “Vox ha pegado un ‘macarenazo’. Encender la luz es hacer disipar a los monstros y lo hemos conseguido”, insiste.

Ciudadanos: Juan Marín

Marín tiene un gesto natural, una mirada segura y un cuerpo que acompañaba las frases de su discurso. Pese que las manos en el atril pueden representar nerviosismo, probablemente por la decisión que demitir que reveló tras conocer los resultados, una decisión firme y segura: “Ustedes me conocen, siempre cumplo con lo que digo y mañana presentaré la dimisión de todos los cargos de mi partido, porque creo que es mi responsabilidad y hay que hacerlo”.