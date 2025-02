Espectacular incendio sin heridos de un autobús en Granada

El incendio en la mañana de este jueves de un autobús en Granada de la línea U3 ha obligado al desalojo de los pasajeros y del conductor que se encontraban a bordo, si bien no ha habido que lamentar heridos, según han confirmado a Europa Press fuentes del 112. El incendio se ha producido sobre las 10,30 horas en la parte trasera del autobús, que ha quedado prácticamente siniestro. En ese momento se encontraba en el entorno de la plaza Doctor Agustín Laborde y hasta allí se han desplazado efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y Bomberos, que han sofocado las llamas.

La Policía Local de Granada ha informado, a través de las redes sociales, de que se trata de un autobús de la línea U3 y de que una vigilante de seguridad de INEF ha intervenido cuando se dirigía a su puesto de trabajo "ayudando a evacuar a los pasajeros y evitando que hubiéramos tenido que lamentar víctimas personales". El autobús se encontraba al final del recorrido y los primeros indicios apuntan a que el fuego se ha iniciado en la parte de los motores. El vigilante de seguridad, en un vídeo difundido en redes sociales por la Universidad de Granada, ha comentado que, cuando hacía una ronda en el entorno del aparcamiento de los alumnos, se dio cuenta de que "salía mucho humo".

"Automáticamente he salido corriendo a la calle, he llamado al 112, y entonces he visto cómo había gente" incluido un señor mayor junto al vehículo al que pidió que se retirara en tanto veía que podía "explosionar" el autobús. El conductor se bajó para usar el extintor y apagar el fuego que afectaba a la parte trasera del bus, ha apuntado el vigilante, que también ha colaborado con los agentes de la Policía Local desplazados al lugar en la entrada y salida de profesores y alumnos del centro y a que se "normalizara" la situación, que por suerte se ha quedado en "una anécdota más".