Esta es la comunidad autónoma preferida por los españoles para vivir

Aunque los españoles seguimos siendo fieles amantes de nuestra tierra -el 65% desea seguir residiendo en España-, el porcentaje de ciudadanos al que le gustaría mudarse a otro país aumentó un 5% respecto al año pasado. Esta es una de las conclusiones del ‘Barómetro de la Vivienda Planeta Propietario’ que cada año elabora el Grupo Mutua Propietarios para conocer la evolución de las inquietudes de la población en torno a diversos aspectos relacionados con la vivienda.

El análisis de los indicadores de satisfacción con nuestro hogar desvela que tres de cada cinco españoles sí que cambiaría su residencia a otra comunidad autónoma, cifra que se mantiene estable respecto al año pasado. A pesar del descenso de cinco puntos en relación con 2023, es de destacar que Andalucía sigue siendo la región con los habitantes más ‘fieles’ a su origen: un 52% en 2024, frente al 57% de 2023.

Le siguen muy de cerca los valencianos (50% vs 49% en 2023) y asturianos (45% vs 36%). Por el contrario, Castilla-La Mancha (21% vs 14%), Extremadura (21% vs 34%) y La Rioja (21% vs 20%) son las regiones con mayor número de personas a las que les gustaría mudarse a otro punto de España.

Y, puestos a elegir, ¿cuáles son nuestras regiones favoritas? Andalucía mantiene su hegemonía, consolidándose como el destino preferido para un 9% de los españoles, aunque este porcentaje desciende dos puntos respecto a 2023, cuando se situaba en el 11%.

Le siguen Asturias, que sube un punto y ya es la preferida por el 7% de los españoles, y las Islas Canarias, que avanzan hasta situarse en la tercera posición (6%), de la misma forma que ocurre con el País Vasco (5%), que ocupa el cuarto puesto. Por el contrario, la Comunidad Valenciana registra un importante descenso, pasando de ser la segunda región más deseada para vivir a convertirse en la sexta (4% vs 7% en 2023).

"El clima, la rica herencia cultural, una alta calidad de vida, los paisajes y la gastronomía son factores que contribuyen a elegir a estas regiones como las mejores para establecer nuestra residencia”, explica Laura López subdirectora general de Estrategia, Clientes y Canales Alternativos del Grupo Mutua Propietarios.

Nuevos horizontes

Dado que también hay quienes quieren buscar nuevas experiencias más allá de nuestras fronteras, el Barómetro de la Vivienda ‘Planeta Propietario’ detecta que un 35% de los españoles querría irse a otro país, un 5% más que en 2023. En cuanto al destino elegido, Europa aumenta en dos puntos su ventaja y uno de cada cinco españoles ya desea vivir en algún otro lugar del Viejo Continente. Le siguen Norteamérica (3%), Sudamérica (2%), Asia (1%) y África (1%).

En este sentido, cabe destacar que la edad continúa siendo un factor importante, ya que los jóvenes siguen estando más predispuestos a residir fuera: el 73% de los menores de 35 años afirma que le gustaría vivir en otro país, un 3% más que en 2023.