Este municipio gaditano ha pedido su inclusión en el proyecto del tren litoral

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, ha lamentado que su municipio no esté incluido en la propuesta del Ministerio de Transportes para el proyecto del tren litoral, que enlazaría las provincias de Cádiz y Málaga, una "reivindicación histórica" que va a reclamar mediante un escrito remitido al Gobierno. Para el alcalde, esta ausencia es "un hecho sorprendente" que los obliga a "estar expectantes y a reclamar que se tenga en cuenta el ramal linense", según ha recogido el Ayuntamiento en una nota.

En ese sentido, ha recordado que en julio del pasado año se celebró una reunión en Málaga con todos los alcaldes de municipios afectados por el ferrocarril, una cita a la que se invitó a La Línea y que se entendió como que esta localidad "tenía que estar presente" en esta conexión entre Málaga y Algeciras. "Nos pareció una noticia magnífica", ha dicho Juan Franco de esta reunión, para lamentar después que "no esté prevista ningún tipo de actuación en La Línea de la Concepción" respecto a este ramal ferroviario, tal y como ha constatado el alcalde al revisar la documentación de la licitación publicada por el Gobierno.

Así, ha comentado que tras el anuncio del Ministerio de la salida a licitación de la contratación de una consultoría externa para la redacción de un anteproyecto del trazado, el Ayuntamiento pidió información sobre si existía o no conexión a través de un ramal con el casco urbano de La Línea, algo sobre lo que no han recibido respuesta. Juan Franco ha manifestado su sorpresa al comprobar que en la documentación del perfil del contratante del Ministerio se certifica que La Línea no está incluida en este proyecto, recordando que se trata de "una reivindicación histórica de la ciudad" y que es "el único municipio que, junto a Gibraltar, aglutina a una población de 100.000 habitantes y no cuenta con conexión ferroviaria en toda la Unión Europea". "Nos parece algo sorprendente que en esta licitación que se ha sacado no se nos tenga en cuenta", ha concluido.