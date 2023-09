Estepa arranca su producción de mantecados: "No pasan de moda"

Aunque la Navidad todavía parece lejana, la maquinaria para hacerla posible ya ha comenzado a rodar. En Vigo, el Ayuntamiento ha iniciado la licitación de su alumbrado navideño. Y en Estepa, ha arrancado la producción de sus típicos mantecados y polvorones. Las 18 empresas que forman parte de la Indicación Geográfica Protegida «Mantecados de Estepa» ha dado el pistoletazo de salida a la elaboración de sus productos, con el objetivo de consolidar el volumen de la campaña anterior, cercada en 15 millones de kilos.

Pese a que la inflación continúa disparada, el presidente del Consejo Regulador, José María Fernández, está convencido de que las ventas no caerán: «Primero, porque nuestro producto, que es líder de ventas en el sector, no es caro y todo el mundo desea tenerlo en su mesa en las Navidades, no solo por el sabor, si no por todos los recuerdos que evoca». También hay que tener en cuenta, que este año, prosigue Fernández, los mantecados y polvorones de Estepa no subirán de precio. «La idea es hacer un esfuerzo para no trasladar el impacto de la subida de las materias primas al consumidor», anuncia, si bien advierte que los productos que contienen aceite de oliva virgen extra sí pueden sufrir un ligero aumento de precio debido al desorbitado coste del llamado oro líquido por los efectos de la pertinaz sequía.

Estepa sigue siendo referente del mercado nacional de mantecados y polvorones, que da empleo directo a 2.000 personas, dominado casi al 100% por mujeres. «El papel que juega la mujeres en el sector del mantecado en es histórico», apunta Fernández. Tanto es así que, de hecho, la primera mujer en comercializar un mantecado fue Micaela Ruiz Téllez, «La Colchona», en 1870. Tal fue el éxito de los mantecados que elaboraba Micaela, que muchos vecinos de Estepa siguieron sus pasos. Así, poco a poco la fama de los dulces navideños fabricados en esta localidad de Sevilla se extendieron por toda España.

«El papel de la mujer en nuestras empresas no se limita al de la producción, también está en marketing, ventas, gerencia... El sector de los mantecados de Estepa es feminista desde sus inicios y no porque se haya puesto de moda ahora», recalca el presidente del Consejo Regulador.

El objetivo ahora de las empresas con IGP «Mantecado de Estepa» es la profesionalización del sector y el posicionamiento internacional –el 85% de su producción va al mercado nacional–para lo que se está invirtiendo en investigación y desarrollo. No obstante, y aunque se está diversificando la oferta, con productos sin gluten, con certificación halal, barritas energéticas, etc, «los reyes siguen siendo los mantecados y los polvorones, los más tradicionales. No pasan de moda», reconoce José María Fernández.

Y gracias a eso Estepa puede seguir viviendo de su producto estrella. El sector se ha ido amoldando a las condiciones económicas y sociales de cada época, con un convenio colectivo propio desde los años 70 . Con referencia a este asunto, el sector en este año 2023 ha incrementado las percepciones salariales de sus trabajadores y trabajadoras entre un 6-%. «Un gesto para aplaudir, tendiendo en cuenta que, además, este año no repercutirán los precios como se hizo en la campaña de año 2022, pese al incremento delcoste del aceite de oliva y del azúcar», señalan desde el Consejo Regulador.