La falta de médicos amenaza el Plan de Verano del SAS

SOS de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía por la acuciante falta de médicos. En menos de 24 horas, la consejera Catalina García ha enviado dos cartas a la ministra Mónica García para expresarle su preocupación por la situación de la Atención Primaria ante el déficit de facultativos. La primera, la firmó conjuntamente con las otras 10 autonomías del PP para solicitar un Consejo Interterritorial para abordar de forma monográfica esta problemática. Ante la negativa de la ministra, la titular de Salud andaluza decidió ayer enviarle otra misiva para reiterar que este es un problema «urgente» que amenaza la asistencia sanitaria este verano en los centros de salud de Andalucía.

Finalmente, ayer por la tarde, desde el Ministerio dieron su brazo a torcer y anunciaron que convocarán un Consejo Interterritorial extraordinario el 5 de junio para abordar los Planes de Verano. Aunque, reitera, que esto ya se trató en el pleno monográfico dedicado a la Atención Primaria.

Este verano, en tan solo tres meses, se debe dar vacaciones a 125.000 trabajadores del SAS–25.000 más de los que había en 2018 –y el Plan de Verano de la consejería prevé la contratación de10.000 profesionales. Los llamamientos a los contratos se harán entre el 1 y el 10 de junio.

Desde el Sindicato Médico Andaluz (SMA) critican que todavía no conocen el plan de vacaciones ni cuántos facultativos se van a contratar para garantizar el descanso de la plantilla fija y la asistecia sanitaria. Además, el sindicato advierte que no quedan médicos en las bolsas del SAS. «Las localidades de costa volverán a sufrir una insportable escasez de médicos y la Consejería volverá a apelar a la responsabilidad profesional y a la autocobertura de sus vacaciones», lamenta el sindicato.

Según informó la consejera esta semana, en periodo estival permanacerán abiertos 1.513 centros de Atención Primaria en Andalucía y que habrá un refuerzo de profesionales en horario de mayor demanda asistencial en aquellos centros con mayor afluencia turística. También reconoció las dificultades de contratación de personal sanitario en aquellas áreas alejadas de los núcleos urbanos de mayor población. Pero todavía no ha detallado el Plan de Verano, ni las contrataciones por categorías profesionales, ni cuántos contratos se harán en cada provincia. Desde Salud apuntan a que lo darán a conocer a finales de mayo o principios de junio.

A la falta de médicos, se suma la la situación de los MIR de Medicina Familiar y Comunitaria cuyo periodo de formación finaliza este año en septiembre en lugar de en mayo como es habitual, por lo que el Gobierno andaluz no podrá contar con ellos para el Plan de Verano. Sobre este particular, según la Junta, «no hemos sido informados de ningún tipo de actuación que minimice el impacto sobre los sistemas sanitarios de la no disponibilidad de estos facultativos».

También se da la situación que este año van a convivir dos promociones de R4 debido a los retrasos en las prácticas por la pandemia de Covid. A este respecto, desde el Ministerio de Sanidad apuntan que las dos generaciones de R4 que coinciden este verano de forma simultánea «tienen la posibilidad de trabajar de forma autónoma, siempre que tengan acceso directo a un tutor o a un profesional de la especialidad y se desarrolle en un centro docente». Para Sanidad, este «esfuerzo» ha de hacerse en la planificación de las vacaciones de residentes y de adjuntos, «de forma que se pueda atender la demanda asistencial de los centros y permitir a los residentes que iniciaron su residencia en el año de la pandemia finalizar su formación en el tiempo establecido».

Sobre este asunto, el Sindicato Médico Andaluz (SMA) advierte que sí hay especialidades que terminan su formación en mayo como son Cardiología, Cirugía General, Traumatología o Medicina Interna y que la Consejería «carece» de un plan para retener a estos residentes, lo que está provocando «su fuga» a otras comunidades autónomas.

Por último, desde el SMA, urgen a la consejera Catalina García a presentar de forma desgranada el Plan de Verano y le recuerdan que todavía están esperando los datos de contratación de sustitución de médicos que se hicieron durante las vacaciones de verano del año pasado-