EL 80 % de los delitos en Cartaya "son cometidos por personas que se encuentran en situación de ilegalidad"

El alcalde de Cartaya (Huelva), Manuel Barroso (PP), ha asegurado sentirse "desesperado e indignado" por el "grave problema" con la inmigración ilegal que sufre la localidad donde "el 80 % de los delitos" que tienen lugar "son cometidos por personas que se encuentran en situación de ilegalidad".

Así se ha expresado en un vídeo difundido a través de redes sociales tras el apuñalamiento, anoche, del propietario de una imprenta del municipio a manos, según deja entender en sus palabras, por una de estas personas, en el que, además, ha clamado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por permitir que se den situaciones como esta.

"Tenemos un gran problema en Cartaya, en Andalucía, en España, al que no se le está poniendo remedio. Este alcalde que os habla está desesperado, son muchas horas sin dormir y mientras, el Gobierno de España pasa absolutamente de todo", ha dicho.

Barroso ha narrado como en el municipio "Tenemos gente durmiendo en los polígonos, en las en las plazoletas, en las calles, mendigando... son personas que han entrado ilegalmente que se están dedicando solo a delinquir, a hacer el mal; que están saturando la sanidad, la Educación... es mucho el daño que nos está haciendo y ante eso no podemos hacer absolutamente de nada, porque el Gobierno de España no echa a nadie".

"El señor Pedro Sánchez, a ver si de una vez por todas toma decisiones y piensa en la salud y en el bienestar de los españoles porque, tenemos gente por todos lados amontonada, se les detiene y como no tienen documentación y se les suelta", ha dicho, para incidir en que su indignación es ya de un nivel "bestial".

Le ha preguntado a Sánchez "qué tiene que pasar en España, en Cartaya para que se actúe. Uno se presenta a unas elecciones para luchar por su pueblo, para que crezca, pero tenemos una inmigración ilegal que viene a hacer daño nada más a destrozar nuestros municipios y hasta las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están desesperados".

Ha asegurado que "los ciudadanos están asustados" ante la situación que se está dando en la localidad: "Hay muchísimas personas inmigrantes que vienen a hacer el bien, que vienen con su familia, con su documentación, que vienen a formarse, a trabajar, a hacer las cosas bien y ellos siempre van a ser bien recibidos en Cartaya, pero los que vienen de aquella manera porque se le abren las puertas...".

"Señor Sánchez, a ver si toma nota de este alcalde. Venga aquí a Cartaya y dé una explicación de por qué aquí no se echa nadie y aquí vale todo. Qué pena que usted no sea responsable de un pueblo y le duela como me duele a mí el mío", ha concluido