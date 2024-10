«Falto de ambición» e «ingenuo»: clamor contra Albares en Andalucía por Gibraltar

A medida que pasan los días crece el malestar de la Junta de Andalucía y de los alcaldes del Campo de Gibraltar contra el Gobierno de España y, en especial, con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por su papel negociador con el Reino Unido con respecto a Gibraltar. El problema no es que no se haya cerrado el acuerdo, sino que, en el caso de que finalmente se formalice, el pacto deja fuera temas trascendentes para «normalizar», en la medida de que sea posible, en elcaje de la colonia en el Campo de Gibraltar.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, no escatimó ayer calificativos para definir el trabajo diplomático del ministro de Asuntos Exteriores. Tras el Consejo de Gobierno, Sanz recriminó a Albares su «ingenuidad cada dos por tres» y su «falta de ambición a la hora de defender al Campo de Gibraltar». La realidad es que no hay acuerdo firmado por mucho que el titular de Exteriores haya dado el tema por «cerrado».

La lista de reproches de la administración andaluza, compartida por los alcaldes y los agentes socioeconómicos de la zona, es amplia, según enumeró Sanz: «Deja fuera el tema fiscal, la competencia desleal entre territorios», además de otros asuntos reclamados desde hace años como «los trabajadores y sus prestaciones»; tampoco se ha entrado a analizar la situación medioambiental, ya que Gibraltar «no depura las aguas y no digo nada con los rellenos y residuos»; «no se aborda la seguridad de los pescadores, que sufren agresiones por parte de las autoridades de Gibraltar»; o la del propio Puerto de Algeciras en aspectos como «el dumping, las tasas, o los fondeaderos». «Reprochamos al ministro que no esté actuando con un plan B», insistió el consejero de la Presidencia, por lo que demandó «una visión más allá a parte de las colas y el colapso». En la práctica, un acuerdo sobre el terreno que resuelva la casuística de las personas afectadas porque «la gente quiere saber si va a comer o no va a comer». Esa es la sensación que trasladan los afectados porque la inquietud crece debido a «las desigualdades que hay a diez metros de La Línea», aseguró Sanz.

El citado «plan B» debería incluir, entre otras cosas, «planes de ayuda al Campo de Gibraltar con fondos europeos».

Precisamente ayer, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se reunió en el Palacio de San Telmo con el embajador de Reino Unido en España, Alexander Wykeham Ellis.

Según informó el Gobierno andaluz, para la Comunidad «es fundamental el entendimiento entre España y Reino Unido» para el futuro de las relaciones sobre Gibraltar, de manera que considera de «máximo interés» el acuerdo específico entre la Unión Europea y Reino Unido sobre el Peñón por la aspiración de que «establecerá el marco de convivencia social, económica, cultural y comercial en un territorio especialmente sensible» por su vecindad con la comarca del Campo de Gibraltar.

La Junta subrayó como «clave» que «se reafirmen» los compromisos para un acuerdo entre ambos países sobre Gibraltar «que aporte confianza, seguridad jurídica y estabilidad a la población».

Andalucía es el tercer destino favorito del turista británico en España, hecho al que se suma que «son más de 90.000 británicos los que residen en la comunidad andaluza y más de 20.000 los andaluces que viven en Reino Unido».

El Gobierno andaluz remarcó que la región «es atractiva para el inversor británico» por cuanto ha blandido datos como el incremento de las inversiones en casi un 20% en 2023 sobre el año anterior o «los 195 millones de euros que las empresas británicas han destinado a Andalucía en sectores como las telecomunicaciones, los servicios de alojamiento o la educación».

En el caso de los datos turísticos, más de 2,5 millones de viajeros llegaron en 2023 a Andalucía desde Reino Unido, siendo éste el principal emisor extranjero.