Félix Almagro, presidente de AJE Andalucía: "El SMI lo hemos subido los empresarios"

Los jóvenes empresarios andaluces han elegido por aclamación a Félix Almagro Calero como nuevo presidente de AJE Andalucía. «Crear en Andalucía empresas fuertes, que contribuyan al engrandecimiento de esta tierra única» es su principal reto. Para ello, pretende dar difusión al espíritu emprendedor y fomentar nuevas iniciativas y vocaciones.

¿Qué objetivos se marca como nuevo presidente de AJE Andalucía?

Continuar con la línea marcada por nuestro antiguo presidente, Melesio Peña, el cual ha realizado un trabajo de unión de las ocho provincias muy importante. El nuevo equipo se propone intensificar las relaciones con las instituciones, contribuyendo a crear empresas más fuertes, acercándonos mucho a nuestras asociaciones provinciales.

Dice que el Plan General de Emprendimiento de la Consejería de Universidad presenta una gran oportunidad para los jóvenes empresarios. ¿En qué se traduce?

Quiero aprovechar para agradecer al consejero José Carlos Villamandos su firme apuesta por los jóvenes empresarios de Andalucía. Gracias al acuerdo alcanzado vamos a realizar casi sesenta acciones por todo el territorio andaluz con las que inculcaremos a los más jóvenes la cultura emprendedora.

¿Es actualmente el ecosistema andaluz propicio para la creación de empresas?

Sí, Andalucía siempre ha sido cuna de grandes emprendedores, pero antes tenían que marcharse fuera para hacer crecer sus empresas. Esto ha cambiado mucho en los últimos años. La transformación digital y un ambiente político que ayuda a las empresas, nos ha hecho creer que somos fuertes y que podemos hacer grandes cosas desde nuestra tierra. En los últimos años se han instalado grandes multinacionales en nuestra región y eso es un efecto llamada para los más jóvenes, que ven posible emprender sin necesidad de salir. Vivimos en una tierra única, con una posición logística muy importante.

Andalucía sigue siendo la comunidad con mayor tasa de paro. ¿Cómo podría revertirse la situación?

Llevamos tiempo diciendo que la formación no está alineada con las necesidades que tiene la empresa. Cuando les preguntamos qué necesitan para crecer, su respuesta siempre es la misma: personal. Las empresas no encontramos trabajadores cualificados. Además, igual que nosotros recibimos inspecciones de trabajo continuamente, creo que se debería también investigar las listas del paro.

¿Cree que la reforma laboral impulsada por Yolanda Díaz ha conseguido reducir realmente los contratos temporales y precarios?

Sinceramente, alguien que no cuenta con los empresarios para negociar las cosas que afectan a los trabajadores y empresarios, me parece poco creíble. Y lo cierto es que seguimos teniendo los mismos problemas de trabajos precarios y temporales. Demandamos esos contratos de formación que beneficiaron la contratación de gente sin experiencia. Por no hablar de que el empresario cada vez tiene más miedo a contratar por las cargas impositivas que conlleva. Presumen de haber subido el salario mínimo cuando realmente quienes los hemos subido somos los empresarios. No obstante, la gente gana más pero le cunde menos, la vida es cada vez más cara y eso es culpa del Gobierno, con la carga impositiva impuesta a todos los ciudadanos.

Otra de las medidas que propone es reducir la jornada laboral a cuatro días. ¿Qué opina?

Aunque el Gobierno se cuelgue la medalla, ya hay muchas empresas que han instaurado esa jornada laboral de cuatro días, como el patrono de todas las provincias andaluzas Fulgencio Mesenger. Lo cierto es que hay ciertos sectores que lo permiten, pero creo que antes de imponerlo deben negociarlo con la patronal, cosa que no está sucediendo.

Con la nueva reforma del subsidio por desempleo será posible estar en el paro y cobrar un salario. ¿Lo ve positivo?

Creo que hay mucha gente que necesita realmente esa ayuda y mientras el Gobierno haya hecho un buen estudio y pueda permitírselo creo que está bien. El problema está en que mucha gente que coge esa ayuda tiene oportunidad de encontrar trabajo, pero tiene mucho miedo a que si lo acepta y no le encaja, retomar esa ayuda es muy difícil, por lo que prefieren no arriesgar y mantenerse con lo que tienen. El Gobierno debería trabajar en agilizar esos trámites burocráticos que son muy laboriosos.

¿Qué consejo le daría a un joven andaluz decidido a emprender en la comunidad?

Que su primera opción sea emprender, no la última. Cuando eres joven es el momento de arriesgar y lanzarte. Además de que tienen una AJE en cada provincia para ayudarle.