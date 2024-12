Fernández-Pacheco aboga por un "pacto nacional por el agua" y por que no se dé por olvidada la sequía

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha sido el protagonista del Desayuno informativo organizado por LA RAZÓN, bajo el título 'Andalucía a la vanguardia en la búsqueda de más y mejor agua', en el Real Círculo de Labradores y Propietarios de Sevilla, con la colaboración de AgroBank. Durante su intervención, el miembro del ejecutivo andaluz ha abogado por un "pacto nacional del agua" que implique a todas las administraciones públicas para evitar caer en los errores del pasado, cuando cayó en picado la ejecución de infraestructuras hidráulicas cuando empezó a llover tras periodos de sequía anteriores.

Fernández Pacheco se ha mostrado partidario de impulsar "un gran debate" en el que se aporten ideas, iniciativas y propuestas por parte de la sociedad civil, la sociedad del conocimiento (centros de investigación y universidades andaluzas), las empresas públicas y privadas y el conjunto de las administraciones para poder contar "con más y mejor agua".

"Sin agua no hay agricultura, ni ganadería. Sin agua no hay crecimiento, no es posible garantizar la seguridad alimentaria: ni la nuestra ni la del resto de españoles o europeos. Sin agua no hay industria, ni turismo. Sin agua no hay crecimiento demográfico. Sin agua no hay oportunidades", ha apuntado.

Por su parte, Antonio Martínez, director territorial de AgroBank en Andalucía, ha enumerado las medidas adoptadas por la entidad financiera a lo largo de 2024 y que ha permitido poner en manos del sector agrario andaluz en torno a 7.000 millones de euros. "Solo en Andalucía estamos presentes como única entidad financiera en ochenta poblaciones", ha señalado.