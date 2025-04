El Gobierno andaluz espera explicaciones porque Pedro Sánchez "no ha descartado" un sabotaje informático

El Gobierno andaluz espera explicaciones del Gobierno de España y subraya que el presidente Pedro Sánchez "no ha descartado" un "sabotaje informático". El consejero de la Presidencia e Interior, Antonio Sanz, mantiene en estos momentos una reunión con el ministro del Interior para analizar, hacer balance y adoptar decisiones sobre la situación de crisis. "Estamos ante una emergencia nacional", ha reiterado el representante de la Junta de Andalucía en Canal Sur Televisión, para explicar por qué Andalucía pidió que el Estado tomase las riendas de la situación, pues todas las competencias afectadas eran nacionales.

"Andalucía tiene claro que en toda situación de emergencia hay que sumar. Se está recuperando la normalidad y Endesa ha comunicado que casi el 100% del territorio ha recuperado suministro", ha dicho Sanz, que ha repasado los principales problemas en la comunidad, destacando que todos los hospitales tienen electricidad, salvo algunos consultorios en pueblos pequeños, y que hay un problema de abastecimiento de agua en la provincia de Almería por el funcionamiento de la desaladora de Carboneras.

"Desde Andalucía no podemos entrar en qué ha ocurrido porque no tenemos información, pero exigimos saber qué ha pasado. La Audiencia Nacional ha abierto una investigación por si se hubiese producido un sabotaje informático y el presidente del Gobierno no descarta nada", ha agregado Sanz, que ha recalcado que no se rebajará el nivel de emergencia mientras no se garantice que "esto no va a volver a pasar". "Tomaremos decisión cuando no haya riesgo", agregó, para incidir en que todas las competencias afectadas son del Estado, sobre todo después de que Red Eléctrica haya descartado el ciberataque y haya admitido dos desconexiones de generación en el suroeste de España.

La oposición, contra Moreno

Mientras tanto, la izquierda andaluza dirige sus críticas a Juanma Moreno. Así, el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, ha recriminado al presidente de la Junta de Andalucía que "volvió a demostrar que no está a la altura cuando vienen maldadas", en su análisis de la reacción del Gobierno andaluz ante el apagón y su petición a la Administración del Estado para que propiciara la declaración de una emergencia de interés nacional. Y ha criticado al presidente andaluz por el hecho de "insinuar que se trataba de un ciberataque" cuando en el momento de sus declaraciones lo hacía "sin contar con ninguna información verificada".

Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez expone que va a abrir una comisión de investigación en materia de ciberseguridad, porque "somos los primeros que tenemos preguntas", otro portavoz de la izquierda radical andaluza, José Ignacio García (Adelante Andalucía), instaba a Juanma Moreno, a "pedir disculpas" al entender que "metió la pata hasta el fondo" al hablar de un "ciberataque" como posible causa del apagón que afectó este lunes a España y Portugal "sin tener ninguna información de ello". De entrada, José Ignacio García ha valorado que, "frente a los relatos distópicos y catastróficos que nos plantean siempre, el pueblo andaluz, la gente normal y corriente, fue responsable, fue solidaria, atendió a las informaciones oficiales y no a los bulos, cuidó de su familia, de sus vecinos e hizo lo correcto" tras el apagón de este lunes.

Voz pide la comparecencia de Moreno

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha anunciado que va a solicitar una comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "y de todo su Consejo Gobierno" en la Cámara autonómica acerca del apagón que ha sufrido la Península Ibérica y así sea el escenario "para que vengan a explicarnos qué es lo que ha pasado, qué medidas van a adoptar para que esto no vuelve a pasar y las consecuencias de ese apagón para los andaluces". En una atención a los medios de comunicación en el Parlamento de Andalucía, Gavira ha sostenido sobre la figura del presidente andaluz que "por la mañana dijo que no había que especular", aunque seguidamente le ha recriminado que "soltó lo del ciberataque", para recordar entonces que "ya sabemos que eso no es así", así como que "por la tarde hizo unas declaraciones muy graves".