El Gobierno rectifica y la Junta no tendrá que despedir a más de mil interinos

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha reprochado este jueves al Gobierno su tardanza en reconocer los errores de la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que ha modificado a través de "un Real Decreto ómnibus", el Real Decreto 5/2023, que ha publicado esta jornada el Boletín Oficial del Estado, y que viene a contemplar una ventana legal para los plazas que quedaron vacantes de los procesos de estabilización convocados antes de la entrada en vigor de la Ley 20/2021.

A través de un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, Nieto ha señalado que "el Gobierno de Pedro Sánchez sólo acierta cuando rectifica", aunque seguidamente ha dado la "bienvenida a la rectificación", aun cuando ha vuelto a reiterar que "ojalá lo hubieran hecho antes" por cuanto ha esgrimido que no hubieran afrontado esa situación "los más de mil interinos que han soportado durante todo este tiempo una penosidad que se podía haber evitado".

"Teníamos toda la razón al decir que la Ley 20/2021 tenía errores y que esos errores habían perjudicado a Andalucía y habían perjudicado a los interinos de la Junta de Andalucía", ha sostenido el consejero de Justicia en su vídeo.

El artículo 217 del Real Decreto 5/2023 autoriza "una tasa adicional" a las administraciones para que convoquen procesos selectivos contra la temporalidad en el empleo público y establece que ese "número de plazas de la tasa adicional será el equivalente a aquellas de naturaleza estructural, ocupadas de forma temporal a 30 de diciembre de 2021, por personal con una relación de esa naturaleza anterior al 1 de enero de 2016, que no hubiera superado el proceso de estabilización convocado con un sistema selectivo distinto al previsto en la

disposición adicional octava de la Ley 20/2021".

ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE

El Gobierno señala que esas ofertas de empleo público "deberán estar aprobadas antes del 31 de diciembre de 2023, y las convocatorias resueltas antes del 31 de diciembre de 2024". Con la referencia a ese Real Decreto 5/2023, el consejero de Justicia ha blandido que "ahora reconoce el Gobierno que se equivocó" al esgrimir que "no tuvo claridad a la hora de permitir que aquellas plazas que ya se habían convocado, aquellas personas que tenían derecho en Andalucía a beneficiarse de esa norma, de la Ley 20/2021, no lo habían podido hacer por culpa de una mala regulación". Fuentes del Gobierno andaluz han indicado a Europa Press que "las medidas que ahora recoge el Decreto son las mismas cuestiones que la Consejería de Justicia planteó en una carta elevada al Ministerio de Hacienda y Función Pública", a través de la cual le solicitaba "amparo legal" para poder convocar las plazas de los procesos de estabilización de empleo público que se hicieron antes de la entrada en vigor de la Ley 20/21, que quedaron vacantes y no se podían convocar con los criterios de la norma estatal.

Estas fuentes explican que la Junta de Andalucía adoptó como solución incluir una enmienda a la Ley de Función Pública, aprobada en este mes de junio por el Parlamento, para poder convocar las plazas vacantes que a fecha 31 de diciembre de 2021 hubieran estado ocupadas durante más de cinco años por interinos.

El Gobierno andaluz estima que la vía que ha abierto el Real Decreto 5/2023 "blinda la solución tomada por el Gobierno andaluz" y de esta forma se "garantiza que no será recurrida", antes de reivindicar que "estas medidas se podrían haber adoptado mucho antes y haber evitado el calvario" a los interinos de larga duración que no aprobaron los procesos de estabilización.

La Administración autonómica sostiene que "ya venía trabajando en esta línea" y que por ello "está en proceso de recopilación de todas las plazas que cumplen los requisitos para poder ofertarlas", en referencia a todo el personal que a 31 de diciembre de 2021 estuviera más de cinco años ocupando una plaza.

Estas fuentes del Gobierno andaluz explican que "ahora será necesario sacar un nuevo decreto de oferta de empleo público" y que por ello "trabaja para poder hacerlo en el mínimo tiempo indispensable".