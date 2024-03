Antonio Manuel Membrilla, exdirector del patronato García Lorca: «No soy un ultra ni un hooligan»

Antonio Manuel Membrilla Fernández (Granada, 1983) es Licenciado en Filología Hispánica y profesor de Lengua Castellana y Literatura desde 2007. Secretario general del PP de Armilla desde el año 2021, fue candidato a las elecciones municipales en ese municipio en 2023. Elegido para dirigir el Patronato Cultural Federico García Lorca de la Diputación de Granada, que llevaba dos años sin máximo responsable, renunció a tomar posesión del mismo cuando trascendió que escribió un tuit criticando las políticas de memoria histórica.

¿Se arrepiente de haber dicho que la memoria histórica es una «memez histérica»?

Me arrepiento de que se haya sacado de contexto porque no se ha interpretado la verdadera crítica. Era un simple comentario a una noticia del periodista Carmelo Jordá y trataba de hacer un juego de palabras, lo que en literatura llamamos un calambur, un intento muy mal traído e interpretable pero que se ha sacado de contexto.

¿Y qué quería decir?

Puse otro tuit tras la polémica, en él lamentaba «la crítica selectiva de algunas personas que visibilizan a unas víctimas solo, frente a otras que quedan en el olvido».

¿Ha hablado con Laura García Lorca?

No he tenido ocasión. Su marido fue mi profesor en la Universidad y le tengo en alta estima. Los miembros de la familia Lorca son los grandes perjudicados en esto y merecen respeto, seriedad y reconocimiento. Por supuesto, pido disculpas si se ha interpretado mal.

¿Por qué cree que la sobrina del poeta dice ahora que ha pensado en llevarse de Granada el legado de Federico?

Creo que responde al calentón de la situación generada, que se ha convertido en causa nacional, pero pienso que llevarse el legado de Lorca de Granada sería un error porque ha costado mucho traerlo y aquí debe seguir.

¿Usted le pediría que regrese al Patronato?

Por supuesto. De hecho mi dimisión va en esa dirección. Cuando conozco que ella dimite, decido no tomar posesión, por eso espero que vuelva todo a su cauce.

¿Cree que en España existe una politización de la Historia?

No puede haber víctimas buenas y víctimas malas. Bastante trágica fue la Guerra Civil. Por supuesto que los familiares tienen derecho a recuperar los cuerpos de los suyos, a saber lo qué ocurrió y a pedir explicaciones. Indirectamente soy nieto de víctimas por los dos bandos. Uno de mis abuelos fue mutilado de guerra y el padre de mi otro abuelo tuvo que desaparecer durante dos semanas porque fue víctima de un chivatazo e iban a por él.

Andrés Trapiello ha escrito que Laura García Lorca nunca ha estado a favor de la memoria histórica tal y como la conciben los «zapateristas» y «sanchistas» y ha reclamado respeto para su familia. ¿Qué le parecen sus palabras?

Quiero agradecer ese artículo porque creo que sus palabras iban por ahí. Yo soy docente y cuando explico la Generación del 27 y la Guerra Civil siempre utilizo «Las armas y las letras» porque es un texto muy bueno. La familia Lorca se ha mostrado en contra de algunos intentos de exhumaciones del poeta y creo que hay que respetar sus decisiones y voluntades.

Usted es el mismo que daba clases gratis online durante la pandemia a todo aquel que lo necesitara. ¿Lamenta que lo juzguen sin conocerlo?

Uno está para las duras y las maduras. Ese fue otro de los tuits virales y se lo ponía como ejemplo a los alumnos en clase para que se den cuenta de que al final las redes sociales lo magnifican todo para lo bueno y para lo malo. En marzo de 2020, con el confinamiento, me ofrecí desinteresadamente a los alumnos que se quedaban descolgados o que tenían que preparar la EVAU por si les podía ayudar. Incluso la anterior ministra de Educación, Isabel Celáa, se puso en contacto conmigo para un portal que facilitaba contenido online.

Es portavoz del PP en el municipio de Armilla. ¿Qué le dicen sus vecinos en la calle?

Me trasladan mucho ánimo y cariño. Soy relativamente joven en política pero después de los ataques furibundos y desproporcionados, la gente se da cuenta de que no es justo porque no soy un ultra ni un hooligan. También me han apoyado desde mi partido e incluso desde Izquierda Unida y gente del PSOE.

¿Qué es lo primero que le gustaría que se hiciera en el Patronato Lorca una vez que usted no va a ser el director?

Tenía una idea de lo que quería hacer: sentarnos todos a dialogar. Mi idea era de colaboración institucional porque la gestión de los espacios lorquianos está dividida entre administraciones e instituciones y no existe un ente que los coordine. La Cátedra García Lorca que está en la Universidad, la familia con la Fundación, el Patronato que pertenece a la Diputación y el Ayuntamiento con la Huerta de San Vicente; y la idea era sentarnos con todos, incluyendo asociaciones memorialistas y personalidades de reconocido prestigio en el ámbito cultural para hacer de Lorca el hilo conductor de distintas actividades. El objetivo es que el reconocimiento de Lorca en la ciudad fuera como el que se tiene en Málaga con Picasso.

¿Cuál es su poema favorito de Lorca?

«La aurora» de «Poeta en Nueva York» al que le puso música Enrique Morente. El Lorca que viaja a Nueva York y entra en el choque cultural con esos instantes iniciales del crack del 29 es de una brutalidad impactante, sobrecogedor.