Hasta la extrema izquierda andaluza pide la dimisión de Puente: "Lleva meses riéndose de Granada"

Adelante Andalucía ha criticado un "nuevo episodio de caos ferroviario en Granada tras la cancelación del AVE con destino a Madrid por un fallo técnico". Así, desde esta formación han exigido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, por "la reiteración de estos fallos" y su "inacción e incapacidad para garantizar un servicio digno para la provincia de Granada".

"El tren AVE Granada-Madrid no ha salido esta mañana por un nuevo fallo, y ya van demasiados. Lo de Granada no es un caso aislado, es un abandono sistemático", ha declarado este lunes en rueda de prensa el portavoz de Adelante Andalucía en la provincia, Néstor Salvador. En esta línea, ha asegurado que "la ciudadanía granadina está harta de un servicio ferroviario precario, ineficiente y absolutamente insuficiente. Y lo peor es que no hay voluntad política de solucionarlo". Por eso, desde Adelante Andalucía han criticado que el Gobierno central ha convertido Granada "en una isla ferroviaria, con trenes cancelados, frecuencias ridículas y una red absolutamente deficitaria".

"El señor Óscar Puente lleva meses riéndose de la provincia de Granada. Cada vez que se le pregunta por la situación de Granada responde con sarcasmo o evasivas", ha añadido Salvador, al tiempo que ha explicado que "por eso, desde Adelante Andalucía exigimos su dimisión inmediata. No puede seguir al frente de un ministerio que trata a Granada como una provincia de segunda". Así, la formación andalucista también ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que pida al Gobierno central "el traspaso de las competencias ferroviarias, tal y como aprobó el Parlamento andaluz a propuesta de Adelante Andalucía".

En este punto, ha dicho que "si Moreno tiene un mínimo de dignidad institucional, debe hacer valer el mandato del Parlamento y exigir ya las competencias ferroviarias". "Andalucía no puede seguir dependiendo de un ministerio que nos maltrata. Queremos gestionar nuestros trenes desde aquí, con criterios de servicio público y vertebración del territorio", ha concluido.