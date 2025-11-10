El guardia civil de Podemos que quiere ser candidato en Andalucía

El parlamentario del grupo Por Andalucía Juan Antonio Delgado ha anunciado su candidatura a las primarias que ha abierto Podemos Andalucía para decidir su cabeza de cartel para la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas previstas para el próximo año 2026. El diputado andaluz ha anunciado esta decisión a través de un vídeo publicado este lunes en su cuenta en la red social 'X' que acompaña de un comentario en el que recuerda su condición de guardia civil --actualmente en situación de servicios especiales-- para anunciar "que viene la Guardia Civil, pero a defender los derechos del pueblo andaluz".

"He decidido presentarme a las primarias de Podemos Andalucía para ser candidato a la Presidencia de la Junta. Doy este paso con compromiso, humildad y esperanza. ¡Viva Andalucía libre!", añade el parlamentario en ese comentario. En el vídeo que ha compartido por la citada red social, Juan Antonio Delgado agrega que se presenta a este proceso de primarias "con ganas, ilusión, con el compromiso de trabajar y defender lo que de verdad importa: la sanidad pública, la educación de nuestros hijos, el trabajo digno, la bajada del alquiler y, sobre todo, una política que no deje a nadie atrás".

"Creo que es el momento de volver a creer en la política para cambiar las cosas, para unir, para cuidarnos, para mirar a la gente a los ojos y decirle que se puede vivir mejor", agrega Juan Antonio Delgado en ese vídeo en el que defiende que "Andalucía tiene fuerza, dignidad" y "gente buena" que "necesita esperanza y que estemos a la altura".

Diputado por Cádiz, Juan Antonio Delgado ya concurrió a las primarias que Podemos Andalucía celebró para elegir a su candidato a la Junta de cara a las anteriores elecciones autonómicas de 2022, en las que se impuso, si bien la integración del partido morado en la confluencia de formaciones de izquierdas que se unieron en torno a la marca Por Andalucía lo apartó del número uno de la candidatura de aquella coalición, puesto que ostentó la actual portavoz parlamentaria de dicho grupo y miembro de la dirección de IU Andalucía, Inma Nieto.

Antes de ser parlamentario del grupo Por Andalucía por la provincia de Cádiz en la actual XII legislatura del Parlamento andaluz --desde julio de 2022--, Juan Antonio Delgado fue diputado nacional en el Congreso en las tres legislaturas --XI, XII y XIII-- que se encadenaron entre los años 2016 y 2019, y concurrió a las elecciones generales de noviembre de 2019 como número dos por la provincia de Cádiz de la candidatura de Unidas Podemos, que en aquella cita sólo obtuvo un escaño en esa circunscripción que correspondió a Noelia Vera. No obstante, tras la renuncia de dicha diputada por Cádiz a su escaño por "decisión personal", que vino acompañada de su dimisión como secretaria de Estado de Igualdad, Juan Antonio Delgado, que fue también portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), regresó a la Cámara baja en octubre de 2021 en sustitución de su compañera de filas.