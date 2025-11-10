Aumenta a más de cuatro toneladas la droga intervenida en Isla Mayor

La operación policial contra el narcotráfico ha continuado este lunes en Isla Mayor (Sevilla). En las últimas horas, se ha localizado una nave e intervenido el cargamento de 3.800 kilos de hachís que iba en la lancha. Según han confirmado fuentes policiales a Europa Press, la droga intervenida hasta el momento en el marco de este operativo supera las 4 toneladas y media.

En el marco de este operativo, un agente resultaba herido de gravedad este sábado en un tiroteo, cuando los miembros de una organización criminal dispararon a los agentes que se encontraban en la operación. Durante esa jornada, la Policía incautó aproximadamente 700 kilos de hachís y recuperó dos vehículos. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), organización mayoritaria en el Cuerpo Nacional de Policía, ha pedido este lunes al Ministerio de Interior "aumentar efectivos" y reforzar los medios en la lucha contra el narcotráfico.

En un comunicado remitido por la organización, ha denunciado la "grave falta" de medios materiales y humanos del cuerpo en Andalucía. Ha señalado que la situación "pone en riesgo su seguridad y la de la ciudadanía".