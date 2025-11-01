Herido grave tras recibir dos puñaladas en el pecho y el brazo en Granada

Un hombre de 30 años permanece ingresado en un hospital de Granada en estado grave tras ser apuñalado en el pecho, a la altura del corazón, y en un brazo, por otras dos personas de una edad similar que de momento no han sido detenidas. Según han informado fuentes de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación, la agresión se ha registrado sobre las 8.00 horas de este sábado en una plaza del distrito Centro de Granada capital.

Un testigo presencial ha declarado que dos individuos de unos 30 años abordaron a la víctima, a la que insultaron antes de atacarla con un arma blanca. El herido, de 30 años, ha sido trasladado al hospital con dos heridas de arma blanca: una en el pecho, a la altura del corazón, y otra en el brazo izquierdo, próxima a la axila.

Tras la agresión, los atacantes emprendieron la huida. Sanitarios del 061 han atendido al hombre en el lugar de los hechos, donde ha sido estabilizado antes de su evacuación en estado grave al hospital.

La Policía Nacional investiga los hechos sin que de momento se hayan registrado detenciones y, aunque se desconocen las causas del apuñalamiento, podría enmarcarse en disputas previas por el elevado número de antecedentes de la víctima.