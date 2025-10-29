Encuentra 760 euros tirados en el suelo, los devuelve y el ayuntamiento se los regala por su honradez

El Ayuntamiento de Paterna (Valencia) ha adjudicado 760 euros a una vecina que los encontró en la calle y los entregó a la Policía Local, tras haber pasado dos años sin que nadie los reclamara.

La concejala Nuria Campos ha subrayado que “este caso es un ejemplo de honradez y de conducta ejemplar por parte de una vecina, que decidió entregar el dinero en lugar de quedárselo. Su gesto tiene ahora la justa recompensa que marca la ley, y demuestra que el Código Civil no solo se aplica, sino que también reconoce la buena fe y el compromiso cívico de la ciudadanía”.

En cumplimiento de la normativa, el Ayuntamiento abrió expediente administrativo y mantuvo el depósito del dinero en la Oficina de Objetos Perdidos hasta agotar el plazo legal de reclamación.

Con este procedimiento, el Ayuntamiento de Paterna "reafirma su compromiso con la transparencia administrativa y la correcta aplicación de la legislación en beneficio de la ciudadanía", ha señalado el Consistorio en un comunicado.