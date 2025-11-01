Andalucía avanza en terapias innovadoras para abordar el cáncer

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, entidad dependiente de la Consejería, ha adjudicado la Fase I del proyecto CART_ANDALUCÍA, que busca desarrollar un nuevo tratamiento CAR-T dirigido a pacientes con cánceres que afectan a las células de la sangre y al sistema linfático (como linfomas y leucemias). “El objetivo final del proyecto es desarrollar una terapia CAR-T más eficaz, segura y con menos efectos adversos, destinada al tratamiento de este tipo de cánceres”, ha asegurado el consejero. Tras el proceso de licitación, se han formalizado los contratos con dos uniones temporales de empresas (UTE) que aportan un alto nivel de experiencia científica y tecnológica para el desarrollo y optimización de estas terapias. Estas son: la UTE GRANA CAR-T, formada por las entidades LentiStem Biotech, S.L.; el CIMA Universidad de Navarra y la Clínica Universidad de Navarra; y la UTE BBZS_CAR-T, integrada por Biotechnology Assets, S.A., el Instituto de Investigación Sanitaria BIOGipuzkoa, Zera Intein Protein Solutions, S.L. y Science & Innovation Link Office, S.L.

Antonio Sanz ha asegurado que “el proyecto CART_Andalucía cuenta con un presupuesto global de 4,28 millones de euros, financiado por el Programa Operativo Regional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (PO FEDER Andalucía 2021-2027)” y que este está enmarcado “en de la Estrategia de Compra Pública de Innovación (CPI) del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA)”. La Fundación Progreso y Salud gestiona el proyecto a través de la Oficina Técnica de Compra Pública de Innovación en Salud de Andalucía (OTCPI Salud Andalucía) y colabora en el control científico-técnico mediante la Red Andaluza de Diseño y Traslación de Terapias Avanzadas (RADyTTA).

La firma de los contratos, realizada a finales de septiembre, supone el inicio de la fase de ejecución del proyecto, comenzando con la Fase 1 destinada al diseño de la solución, alcance y plan integral de proyecto. Esta fase se centra en definir y validar los fundamentos científicos y técnicos del proyecto, con el objetivo de reducir riesgos y asegurar una base sólida para su desarrollo posterior. En la actualidad, las terapias CAR-T no ofrecen una alternativa terapéutica del todo satisfactoria en parte de los pacientes, con recaídas en aproximadamente la mitad de los casos durante el primer año y medio tras el tratamiento, además de una toxicidad elevada, una duración limitada del efecto terapéutico y unos costes elevados, aspectos que el proyecto CART_Andalucía busca mejorar.

La Compra Pública de Innovación (CPI) es una estrategia de contratación mediante la cual las administraciones públicas actúan como motor de innovación al adquirir soluciones, productos o servicios que no existen aún en el mercado o que requieren de un proceso de innovación tecnológica para satisfacer una necesidad concreta. Esta forma de trabajo es una apuesta de la Junta de Andalucía, con la finalidad de fomentar la colaboración entre el sector público y las empresas privadas para dar respuesta a los retos que afronta el SSPA. El desarrollo del proyecto CART_Andalucía contribuirá a situar a la comunidad autónoma como referente en el campo de las inmunoterapias celulares, acercando al sistema público de salud tratamientos más eficaces, seguros e innovadores frente a los cánceres hematológicos y, en el futuro, frente a otros tipos de tumores.

Así, “con CART_Andalucía, seguimos avanzando para que nuestras familias, nuestros pacientes y nuestros profesionales tengan a su alcance las terapias del futuro, desde el sistema sanitario público de Andalucía”, ha concluido el consejero.