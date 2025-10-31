Última hora de la AEMET sobre el tren de borrascas: las zonas donde las lluvias descargarán con fuerza este fin de semana

El primer fin de semana de noviembre estará marcado por un ambiente típico otoñal, con abundantes lluvias en el oeste y norte peninsular y temperaturas que experimentarán altibajos, pero, en general, serán suaves, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El portavoz de la AEMET, Rubén Del Campo, ha explicado que la península seguirá recibiendo frentes asociados a borrascas atlánticas durante los próximos días. Este viernes, se esperan precipitaciones fuertes en Galicia, montañas de León y Zamora, norte de Extremadura y sur de Castilla y León, sin descartar chubascos en Andalucía y en el centro del país. El viento soplará con rachas intensas en zonas costeras y de montaña de la mitad norte, mientras que las temperaturas se mantendrán estables.

Para el sábado, festividad de Todos los Santos, el frente atlántico continuará avanzando hacia el este dejando lluvias en buena parte del oeste, centro y norte peninsular. Las precipitaciones serán más destacadas en el entorno del sistema Central occidental, especialmente en el norte de Cáceres y el sur de Castilla y León. En el este, sur y Baleares apenas se esperan chubascos. Las temperaturas seguirán siendo suaves, con máximas cercanas a los 20 grados en el Cantábrico y superiores a 25 grados en puntos del Mediterráneo.

El domingo, el frente irá perdiendo fuerza, aunque aún se registrarán chubascos débiles en amplias zonas del país. Las temperaturas descenderán de forma general, salvo en el sureste, donde seguirán con valores agradables. En Murcia, los termómetros podrían rozar los 30 grados, mientras que en la meseta norte muchas localidades no pasarán de los 15 grados.

Llegan nuevos frentes atlánticos

La próxima semana arrancará con un lunes más estable en gran parte del país, aunque no se descartan lluvias débiles el área mediterránea peninsular, en Baleares y en el Cantábrico. Del Campo alerta de la formación de bancos de niebla en el interior peninsular durante las primeras horas del día, sobre todo en valles y zonas bajas, por lo que recomienda precaución al volante.

A partir de la tarde del lunes, un nuevo frente atlántico afectará a Galicia, dejando precipitaciones abundantes en el oeste de la comunidad. Para el resto de la semana, se prevé que la península siga bajo la influencia de borrascas atlánticas, con lluvias sobre todo en el oeste y norte del país, aunque con cierta incertidumbre en las cantidades y zonas más afectadas. Las temperaturas experimentarán altibajos, pero en general se mantendrán altas para la época.