Día de Todos los Santos en Sevilla: visitas al cementerio y refuerzo del transporte

El Ayuntamiento de Sevilla ha programado un servicio especial de la empresa municipal de autobuses al cementerio con motivo de la festividad de Todos los Santos. En este sentido, Tussam viene reforzando desde el pasado jueves los servicios que conectan con el camposanto de San Fernando con el objetivo de facilitar el acceso de la ciudadanía. Al refuerzo de la línea 10 (Ponce de León-San Jerónimo), que enlaza directamente el centro con el cementerio, con cuatro vehículos adicionales el jueves y seis el viernes, este sábado, 1 de noviembre, se pone en marcha un servicio especial lanzadera entre Ponce de León y el cementerio, que operará de 8,00 a 18,00 horas, coincidiendo con el horario de apertura del recinto.

Este servicio, identificado como una línea independiente, realizará el mismo recorrido y paradas que la línea 10, y dispondrá de ocho autobuses con una frecuencia aproximada de cinco minutos.

El domingo 2 de noviembre, día de los Fieles Difuntos, también se reforzará la línea 10 con cuatro vehículos adicionales (dos de mañana y dos de tarde). Además, otras líneas como la 1 (Ciudad Sanitaria-Prado-Polígono Norte), la 3 (Bellavista-Bermejales-Puerta Jerez-San Jerónimo-Pino Montano) y la 6 (Ciudad Sanitaria-Reina Mercedes-Los Remedios-San Lázaro) cuentan con paradas cercanas al camposanto sevillano, facilitando también el acceso mediante transbordo desde distintos puntos de la ciudad.

Con motivo del puente de los Difuntos, desde el 27 de octubre al 1 de noviembre, la puerta principal del cementerio permanece abierta de 8,00 a 18,30 horas, y la de San Jerónimo de 8,00 a 18,00 horas. El horario habitual durante el resto del año es de 8,00 a 17,30 horas y de 8,00 a 14,30 horas, respectivamente.

Este sábado, a las 11,00 horas, la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla ofrecerá el concierto 'Una mirada al cielo', en la Rotonda del Cristo de las Mieles, bajo la dirección de Guillermo Martínez Arana. Al día siguiente, a las 9,00 horas, el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, oficiará la solemne misa por el Día de los Fieles Difuntos en el mismo enclave.

El Gobierno municipal ha completado la instalación de cuatro nuevos quioscos destinados a la venta de flores, en el entorno del cementerio. La actuación, con una inversión de 343.920 euros, ha permitido renovar por completo este espacio tradicional, apostando por un modelo más moderno, accesible y sostenible.

Los nuevos módulos, de materiales prefabricados y estructura de acero galvanizado, incorporan cámara frigorífica para garantizar la conservación de las flores en óptimas condiciones, así como instalaciones de agua, saneamiento y telecomunicaciones que favorecen la digitalización del negocio local. Ubicados en la plaza semicircular de la entrada principal, los quioscos presentan un diseño más ordenado y funcional.