La hija de Carlos Cano lamenta el "olvido institucional" de su padre

La hija del reconocido cantautor granadino Carlos Cano, Amaranta Cano, ha lamentado que su padre "está olvidado institucionalmente" y ha subrayado la "dificultad" para poner en marcha cualquier proyecto relacionado con su figura. Por esta razón, se ha mostrado "ilusionada" por los actos conmemorativos que se celebrarán para rendir homenaje al 25º aniversario de su fallecimiento.

En una entrevista concedida a Europa Press, la hija del artista ha señalado que el proyecto para homenajear la carrera de Cano está siendo "una aspiral", de donde se han originado diversas actividades en diferentes ámbitos desde el cinematográfico, pasando por el musical, el literario e incluso el educativo. Ante ello, Amaranta ha reconocido estar "muy ilusionada", porque "se han quedado muchos proyectos pendientes que, al ver que finalmente se están concretando, cuesta casi creerlo. A veces, trabajar con su memoria es como mover ruedas de molino".

El ciclo de citas en homenaje al cantautor ha dado su pistoletazo de salida con el estreno del documental sobre María la Portuguesa, presentado en el Festival de Cine Internacional Federico García Lorca de Granada en noviembre. En este certamen, la obra se hizo con el premio a Mejor Documental de No Ficción. Esta misma producción se presentará el próximo 8 de abril en el Teatro Cervantes de Sevilla, para dar comienzo a su distribución en las salas de cine.

Con respecto a la realización del documental, Amaranta ha desvelado ha sido una experiencia "súper emotiva", pero al mismo tiempo ha sido "difícil", porque es una persona tímida que nunca antes se había enfrentado a ser protagonista de una historia. Además, ha indicado que este proyecto le ha permitido contar la historia real que condujo a su padre a "crear canciones".

En este ámbito de la gran pantalla, el próximo mes de mayo, la Corrala de Santiago albergará un ciclo de cine y música en homenaje a Carlos Cano, que incluirá la proyección de tres documentales y tres conciertos. Los documentales que se exhibirán son: 'El mapa de Carlos' de Pablo Coca, que narra el proceso de formación profesional del artista en ciudades como Sevilla, Granada o Nueva York; 'María la Portuguesa' de Eduardo Montero, que cuenta la historia del asesinato de un pescador; y, por último, 'Yo canto' de Fernando García Tola, realizado por Radio Televisión Española (RTVE) en 1978.

'TIERRA', EL NUEVO DISCO "PSICODÉLICO" QUE VERSIONA A CARLOS CANO

A nivel musical, el pasado 14 de marzo se lanzó el disco 'Tierra. El Hombre Garabato canta a Carlos Cano' del grupo granadino El Hombre Garabato. Un álbum que versiona ocho canciones del mítico cantautor granadino Carlos Cano, explorando un sonido que oscila entre "el pop y la psicodelia", y rescatando las composiciones "menos conocidas" de su repertorio.

El integrante de la banda Nico Hernández explicó en una entrevista concedida a Europa Press, que con este disco "no buscan reivindicar a Carlos Cano, porque él se reivindica por sí solo y nosotros no somos nadie para hacerlo". Este álbum presenta ocho canciones versionadas de Carlos Cano, tomadas de sus discos de los años 70 y 80, como 'Aleluya', 'Anochece' y 'El Salustiano', que pertenecen a su primer disco A Duras Penas (1975). Además, incluye otras canciones como 'Verigüés Fandango', 'Mi general', 'En Granada', 'La miseria' y 'Hijo de la calle'.

Por su parte, la hija del cantautor ha destacado que uno de los principales motores que la impulsa a llevar a cabo proyectos en memoria de su padre es el deseo de "transmitir su música a nuevas generaciones, para que continúe viviendo en otras personas". En este sentido, ha expresado que el disco es una "maravilla", y ha revelado que, al conocer por primera vez la selección de temas, le "sorprendió muchísimo".

En cuanto a la acogida del público ante esta nueva interpretación de algunas composiciones de Carlos Cano, Amaranta ha señalado que "habrá personas a las que les cueste más, porque al principio puede resultarles chocante, pero también se alegrarán al ver lo positivo de romper un poco con el tiempo. Si no, nos quedaríamos atrapados en los años 50 y eso no puede ser". Además, ha recalcado que "el legado debe seguir adelante y manifestarse en nuevas vertientes", al tiempo que ha subrayado que "muchas facetas musicales pueden abrazar la música de mi padre".

EL ESTUDIO DE CARLOS CANO A NIVEL EDUCATIVO "ES NECESARIO"

En la vertiente educativa, este proyecto homenaje incluye el concurso de relatos 'Carlos Cano, La Voz de Andalucía', dirigido a alumnos de Educación Primaria, así como un concurso de ilustraciones para estudiantes de Educación Secundaria. En este sentido, ha hecho hincapié en que, a nivel educativo, la figura del cantautor está "olvidada", toda vez que ha resaltado que es "fundamental y necesario" dar a conocer al artista en este contexto y que "los niños trabajen en su figura".

Al hilo de lo anterior, ha adelantado que uno de los proyectos que tiene en mente es digitalizar el legado de su padre, al tiempo que ha indicado que le encantaría realizar una exposición retrospectiva sobre su figura. Asimismo, ha señalado que le encantaría que en el sistema educativo se estudiara a Carlos Cano, así como mostrar al mundo las canciones ocultas de su padre para mostrar "la cara B de temas de mi padre que están metido en el cajón y que cuesta darle vida".

En este contexto, Amaranta ha desvelado que actualmente está intentando rescatar un tema escrito por su padre, titulado 'A las cinco de un cinco', que "fue el primer homenaje realizado a Federico García Lorca y que el próximo año, 2026, cumplirá 50 años". Asimismo, ha indicado que su intención para rendir homenaje a esta pieza musical es "hacer un proyecto con distintos grupos granadinos", para dar a conocer este tema que es "desconocido".

De igual forma, la hija del cantautor ha relatado que otra de las iniciativas que contempla es organizar "charlas musicales" para hacer "una semblanza de Carlos Cano junto a algún músico o artista". Este proyecto ya se ha llevado a cabo en varios pueblos, utilizando el libro 'Carlos Cano, Voces para la Biografía', que ha tenido "un éxito rotundo, ya que esas presentaciones se han convertido en auténticos actos culturales".

Además, ha revelado que la Universidad de Granada (UGR), en colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), organizará unas jornadas dedicadas al artista. También ha adelantado que, en el próximo mes de diciembre, se celebrará un concierto de grupos emergentes interpretando temas de Carlos Cano en la sala Planta Baja.

"ME COSTÓ HORRORES SEPARAR A PAPÁ DE CARLOS CANO"

La hija del cantautor ha reconocido que, cuando comenzó a trabajar en proyectos para reavivar la carrera de su padre en 2010, "me costó muchísimo separar lo que era papá de Carlos Cano, porque era muy difícil trabajar con él". Sin embargo, ha señalado que "con el tiempo, cada vez es menos doloroso", aunque "sigue siendo muy emocionante ver el enorme cariño que la gente aún tiene hacia mi padre". "Cuando alguien me abraza, hay un microsegundo en el que parece que no han pasado 25 años desde que se fue".

En este sentido, ha destacado que lo que más la ha sorprendido al trabajar para visibilizar la figura de su padre en la actualidad ha sido descubrir "el enorme respeto y cariño que existe en los diferentes sectores musicales" hacia él. Además, ha señalado que, aunque la sociedad suele asociar a Carlos Cano únicamente con su faceta de cantautor, él "también incursionó en otros géneros, como el rock".

Por último, Amaranta ha destacado que este proyecto lo lleva a cabo para "luchar por el legado de mi padre, por cariño y dignidad", ya que le parece "injusto" que, aunque "él ya no esté, su obra se olvide". "Filosóficamente era una persona increíble y es muy interesante que siga escuchándose y esté en el recuerdo de todos nosotros", ha concluido.