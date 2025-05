Interceptados en el puerto de Algeciras 18 vehículos robados en Estados Unidos y Europa

La Unidad de Análisis de Riesgo (ULAR), compuesta por guardias civiles de la Compañía de Fiscal y Fronteras del puerto de Algeciras y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha interceptado en el último mes 18 vehículos, de los que 16 presuntamente habían sido robados en Norteamérica y llegado al puerto de Algeciras procedentes de Estados Unidos, y dos habían sido sustraídos en Europa. Según han explicado en una nota, el valor total de los 18 vehículos incautados asciende a un millón y medio de euros y entre los coches recuperados se encuentran modelos de marcas como Range Rover, Lexus, Toyota, Honda, Audi y Rolls Royce. Este último destaca especialmente por su alto valor en el mercado, alcanzando los 300.000 euros, lo que subraya el elevado valor económico de esta operación, ha indicado la Guardia Civil y la Agencia Tributaria.

Asimismo, han indicado que las exhaustivas inspecciones y el cruce de información con las autoridades internacionales, concretamente el Departament of Homeland Security de US Custom and Border Protection permitió la localización de 16 vehículos que, tras las investigaciones pertinentes, se confirmó que procedían de Norteamérica. Estos vehículos, presumiblemente sustraídos en distintos puntos del continente americano, pretendían ser introducidos en el mercado europeo a través del puerto algecireño.

Por otro lado, el Resguardo Fiscal del Estado, en sus labores de control y vigilancia aduanera, interceptó otros dos vehículos robados, cuya intervención finalizó con la detención de dos personas. La detección de irregularidades en la documentación y las posteriores comprobaciones revelaron que estos vehículos habían sido sustraídos en territorio europeo e intentaban ser reintroducidos o transbordados a través del puerto de Algeciras.