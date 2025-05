La sobrina de Cándido Méndez también habría estado "enchufada" en la Faffe

«De nuevo estaríamos ante otra supuesta contratación discrecional donde la Faffe habría obviado la convocatoria de un proceso de selección con todas las garantías normativas para la contratación de Candelaria, es decir, la Fundación, a pesar de pertenecer al sector público, efectuaría las contrataciones como si se tratase de una entidad de carácter privado», señala la UCO de la Guardia Civil en relación a la sobrina del que fuera durante más de dos décadas secretario general de UGT, Cándido Méndez.

El atestado de la Unidad Central Operativa que analiza 85 presuntos enchufes –84 al haber un fallecido durante el proceso– incluye, entre otros, a la mujer del portavoz del PSOE en el Senado y ex líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, y a Candelaria María Aparicio Méndez, sobrina del histórico sindicalista. La relación de investigados la facilitó en principio el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) en su denuncia. Candelaria María Aparicio Méndez, adelantó Diario de Sevilla, trabajó para la Faffe en cuatro periodos, no de forma continuada, entre 2004 y 2011, fecha de la extinción de una Fundación señalada por el «enchufismo» además de por el gasto –juzgado y condenado– de su ex director genral Fernando Villén de dinero supuestamente destinado a los parados en clubs de alterne. Según los investigadores, en la vida laboral de la sobrina de Méndez no consta otro trabajo o experiencia más allá de la Faffe y posteriormente el SAE cuando absorbió a la fundación señalada.

La UCO no ha localizado documentación que acredite que la sobrina de Méndez, licenciada en Derecho por la Universidad de Jaén, pasara un «proceso selectivo». «Presumiblemente y en base a lo analizado, éste no se ha llevado a cabo, lo que podría, en su caso, suponer la existencia de una contratación irregular y absolutamente discrecional».