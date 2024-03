Pedro Sánchez intenta «comprar» la Alcaldía de Jaén para dañar a Moreno

La consigna del PSOE nacional es erosionar a toda costa a Juanma Moreno. No extrañan las formas. Pedro Sánchez ya ha dado luz verde para que los socialistas andaluces se sumen a una plataforma de la izquierda más radical para «avivar» –dicen– un cambio político en la comunidad y en la única provincia en la que controlan la Diputación, la de Jaén, han iniciado una campaña destinada a recuperar la alcaldía de la capital mediante una moción de censura. El presidente de Jaén Merece Más (JM+), Juan Manuel Camacho, explicó ayer que, por ahora, «no está nada cerrado, todo está abierto» y que «puede ocurrir cualquier situación». Siguen las conversaciones con los socialistas con el objetivo de obtener «concreciones y garantías», sin que esto les impida seguir el gobierno municipal y hablar también con el PP.

En el transcurso de una rueda de prensa, a la que también asistieron los tres ediles de JM+ en el Consistorio jiennense, Camacho defendió que lo único que están haciendo es «hablar con todos los actores políticos», «un ejercicio de democracia», que considera que está por encima del acuerdo de gobierno suscrito hace nueve meses con el PP para gobernar en coalición en el Ayuntamiento de Jaén.

«Jaén Merece Más está legitimado a hablar con el Gobierno de España», dijo Camacho, al tiempo que confirmó que fue el PSOE a nivel nacional el que les llamó para abrir negociaciones, algo que han hecho y siguen haciendo porque «reivindicamos hablar con todos». El precio de la moción de censura es la quita total de la deuda del Ayuntamiento –superior a los 600 millones–, algo que el propio presidente de JM+ reconoció: «Es lo principal, ya que el resto (de reivindicaciones) debería llegar por justicia». Las fórmulas planteadas por ahora no convencen y en ese punto de propuesta y contrapropuesta se encuentra la negociación. «Faltan cifras, fechas, concreciones y garantías», apuntó Camacho, que no se marca ningún plazo en concreto para terminar las negociaciones con el PSOE o con el PP y que marcarán el futuro del gobierno local en el Ayuntamiento de Jaén. Para Camacho, «es decisión del Gobierno de España y de la Junta qué pasa con el Ayuntamiento de Jaén». «La lealtad de Jaén Merece Más es con la ciudad; no hay líneas rojas», agregó. «Aquí hay una lealtad que comprar», dijo el coordinador general de JM+, José María Mesbailer, que defendió que el partido y el grupo municipal mantienen una unidad «monolítica». Para JM+, el seguir gobernando en el Ayuntamiento no es impedimento para mantener al mismo tiempo negociaciones con el PSOE en el Gobierno de España y con el PP en la Junta de Andalucía puesto que el objetivo es buscar «lo máximo» para Jaén.