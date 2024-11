Johnny Depp envía un mensaje de apoyo a Valencia y destaca "la resiliencia del pueblo español"

El actor, director, productor de cine y músico estadounidense Johnny Depp ha lanzado un mensaje de ánimo a los afectados por la dana en Valencia, y ha destacado la “resiliencia del pueblo español ante sucesos como este”.

En conferencia de prensa en el Festival de Cine Europeo, que se celebra en Sevilla, para presentar su segunda película como director, 'Modi,Three Days on the Wing of Madness’, Depp ha enviado un abrazo a los valencianos y ha subrayado que su corazón “está con las personas afectadas”.

“Espero ayudar de la forma que sea”, ha señalado.

Festival de cine europeo

Ayer dio inicio la vigésimo primera edición del Festival de Cine de Sevilla, un evento que se extenderá hasta el próximo 16 de noviembre. Este año, el festival presenta una programación que incluye unas 200 proyecciones distribuidas en 18 salas, con el objetivo de atraer a más de 75.000 espectadores. Las películas, que representan a 50 países, serán evaluadas por 250 periodistas acreditados.

El festival introduce dos secciones competitivas nuevas este año. La primera, denominada ‘Rampa’, está dedicada a cineastas noveles emergentes, mientras que la segunda, ‘Alumbramiento’, se centra en películas que aún no han encontrado distribución en España. Además, se ha añadido al palmarés el premio ‘Puerta América’, destinado a las películas europeas que representen a su país en la categoría de Óscar a la Mejor Película Internacional.

La gala inaugural tendrá lugar en el espacio Cartuja Center a las 20:00 horas, pero las actividades ya comienzan desde la mañana con el pase de prensa del filme Fario de la Sección Oficial, dirigido por Lucie Prost, en los cines del centro comercial Plaza de Armas.

A las 17:00 horas, en el cine del centro comercial Nervión Plaza, se celebrará el pase de prensa de la película Modi-Three days on the wing of madness, dirigida por el reconocido Johnny Depp, quien también protagonizará un encuentro con los medios de comunicación el sábado.

La presencia española es notable con más de 60 producciones presentes en todas las secciones, reflejando la vitalidad del cine nacional. Además, una sección especial del festival rescata grandes clásicos del siglo XX como Solas, de Benito Zambrano, y París, Texas, de Wim Wenders.