Julia Ponce: "Proyecto personajes en busca de guion"

Julia Ponce Díaz nació y creció en una ciudad con seis iglesias y sin cine, pero de alguna manera se encontró más cerca del cine que de Dios. De Marchena voló a California donde se forma y proyecta una prometedora carrera. Es becaria BAFTA y hoy estrena obra en el Festival Outfest de Los Ángeles.

¿Qué hace una marchenera en Los Ángeles? No me vale como respuesta vivir con veinte grados menos …

Aparte de eso (risas), un poco de todo. Escribir y dirigir proyectos cinematográficos narrativos, musicales, de moda o publicidad.

Produces, guionizas, has dirigido cortos y ahora te atreves con tu primer largo. ¿Qué supone este paso adelante?

Armarse de paciencia y prepararse para dedicar todo tu tiempo libre al desarrollo de un proyecto que tardará como mínimo de tres a cinco años en realizarse. Un minuto de cine es más de una semana de trabajo.

Para los que no te conozcan todavía, ¿Por qué haces cine? ¿Qué hace diferente tu mirada, o hacia donde la proyectas? Dirías que es un instrumento para …

De exploración personal y social. Así en el cine como en el arte en general. Bebo mucho de mis experiencias personales y me interesa sobre todo explorar momentos de complejidad emocional en personajes que aún buscan guion. Sujetos que se encuentran en formación personal.

¿Qué temas enfoca tu objetivo?

Son muchos, pero podemos citar al desarraigo y la búsqueda de la identidad personal, la intimidad femenina y el deseo como fuerza motriz, la influencia de internet y la tecnología en la forma en que conectamos con los demás y con nosotros mismos… Persigo que buscando mis respuestas los demás se hagan sus preguntas.

Hoy tienes la premiére de «Cowboy, Choker, Harness & Heart» en el Festival Outfest de Los Ángeles.

Es un tipo de comedia «queer» que explora, entre otras asuntos, los límites del deseo y el compromiso, y donde también se muestra una perspectiva de género y orientación sexual que va más allá de lo binario.

¿Cómo se representa al colectivo LGTBI+?

Creo que se han abierto muchas puertas a la representación de diversos colectivos marginales como el LGTBI+ en los últimos años, pero también se han comodificado al servicio del capitalismo más barato. Este cortometraje es una vuelta a esas raíces underground del cine «queer».

Para llegar a este punto de tu carrera te has formado mucho y ya has tenido la oportunidad de trabajar en proyectos con grandes nombres como Coppola.

Coppola que me parece un cineasta admirable. Francis Ford no ha dejado nunca de experimentar con el medio cinematográfico. Aunque, siendo totalmente honesta, yo siempre he sido más fan de Sofia.

Has estudiado fuera de Andalucía, en la UCLA. Tu carrera está hecha fuera de tu tierra. ¿Buscas experiencias o fue falta de oportunidades?

Un poco de ambas probablemente. Dieciocho años en la Andalucía rural fueron suficientes para mí, y marcharme era una experiencia necesaria para mi desarrollo profesional y personal. También es cierto que las oportunidades que he tenido en Estados Unidos no las estaba teniendo en España.

¿Por ejemplo?

Cuando me marché a Los Ángeles para estudiar, en tres meses trabajé en más cortometrajes que en toda la carrera. Aun así, y por haber realizado la mayor parte de mi trayectoria fuera de España, no me atrevo a hacer un diagnóstico sobre una industria con la que no estoy tan familiarizada como me gustaría.

Algún área de mejora verás...

En general pienso que siempre es necesario más apoyo por parte de las instituciones y mayor inversión en cine, pero también una mejor educación a las audiencias desde una edad temprana. Se está haciendo un cine increíble en nuestro país, pero a costa de mucho esfuerzo y sacrificio por parte de nuestros cineastas.