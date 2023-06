Katia Simone: «Si le das oportunidades no emigran»

Katia Simone es la CEO de AOKlabs, una empresa de cosmética y salud con sede en Dos Hermanas que cuenta con 250 trabajadoras africanas en Ghana, productos en 2.000 farmacias y que ha vendido más de un millón de unidades.

La publicidad casi siempre ‘enfoca’ pieles claras y luminosas. Una cuestión que «saca los colores» de la cara a cualquiera.

Como mujer negra siempre me he encontrado con la dificultad de encontrar productos de maquillaje y de cosmética. Parece que la piel oscura no existe, ni necesita cuidados ni protección. Estábamos en tierra de nadie.

E hizo de la necesidad virtud.

Le dimos la vuelta. Tenemos una diversidad de cultura amplísima, que debemos atener en todos los aspectos y colores. Ayudamos a que la luz propia de cada persona brille con la máxima intensidad. Da igual el género, color de piel o edad. Nadie debe ser excluido del mundo de la belleza.

Y como innovación acude a una solución ancestral.

La manteca de karité es un producto milenario, el oro africano. Es nuestra materia prima, que no está adulterada ni se mezcla con ningún aditivo. Durante años ha servido para cualquier persona y todo tipo de pieles. Nos universaliza en la diversidad. Es nuestro bestseller.

Una ‘base’ que usted importa de África sin ‘deslocalizar’ el talento. Con la ayuda de 250 mujeres africanas.

Apostamos por un sistema de cooperativas en Ghana para impulsar el empleo femenino. Le ofrecemos una oportunidad para que no emigren a otro país en busca de una mejor vida. Mantenemos el talento en el territorio.

A través del empoderamiento y la igualdad. Oportunidades en vez de límites y fronteras.

Tengo una gran responsabilidad con esas cooperativas. Como mujer africana y empresaria, quiero devolverle lo que han hecho por mantener un producto ancestral. Quémenos que ofrecerle trabajo y hacer su vida en su entorno. Proporcionarle un sueldo para vivir y convivir en condiciones de dignidad.

Es uno de los propósitos para la Asociación que tiene en mente.

Un paso previo a la ‘Fundación Katia Simone’ para seguir colaborando con las cooperativas y ayudar a las comunidades. Construir pozos de agua, mejorar las infraestructuras de los colegios.

Se puede ser responsable socialmente y emprender de forma rentable. Productos en 2.000 farmacias y ventas de un millón de unidades.

Desde el emprendimiento y la responsabilidad se puede crear un negocio sostenible y económicamente rentable. Pero también apostando por un laboratorio de nuevos productos. Es toda una fuerza que nos hacer reconocernos como marca y que sea cada vez más reconocida, incluso internacionalmente.

Y generando también aquí empleo femenino.

En la sede de Dos Hermanas, más del 50 % de la plantilla son mujeres. Le ofrecemos un trabajo y oportunidades para conciliar. Tienen familias y no pueden faltar a sus obligaciones educativas o de cuidado. Nadie puede tener dudas de que se puede ser mujer, madre y trabajadora. Aún así lo facilitamos todo lo que podemos.

Cuentan con nueve productos, seis de camino. Además de la belleza, que aporta dignidad, ponen especial foco en solucionar enfermedades relacionadas con la piel.

Mi hijo nació con alergia a la proteína de la vaca. Le generaba unos problemas de piel que para curarlos recurrimos al remedio de siempre, la manteca de karité. Entonces impulsamos el producto para que personas con los mismos problemas u otros pudiesen encontrar una solución natural.

También pacientes oncológicos o con psoriasis.

Colaboramos con la Fundación AMAMA y no puedo expresar con palabras cuando algún paciente con cáncer nos dice que han calmado el dolor en su piel gracias nuestros productos. Chicos o chicas con psoriasis, gente con complejos de manchas o líneas de expresión. El bienestar a través de una piel bella y sana.