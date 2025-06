La Junta de Andalucía urge a García Ortiz a dimitir tras su procesamiento

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha urgido este lunes al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a presentar su dimisión tras el auto de procesamiento dictado por el Tribunal Supremo (TS) y ha pedido a la "sociedad en su conjunto, y desde las responsabilidades políticas que cada uno pueda tener, decir basta ya y exigir que la justicia se tome en serio y que haya un gobierno serio al frente de este país".

Nieto se ha pronunciado de este modo en un mensaje en sus redes sociales tras la decisión del magistrado del TS Ángel Hurtado ha acordado procesar a García Ortiz y a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, basándose principalmente en la filtración del 'email' donde el empresario se ofrecía a reconocer delitos para pactar.

"Es una noticia que se esperaba y que nos temíamos que podía ser una realidad, pero que ya es un hecho con el que tenemos que trabajar y al que tenemos que reaccionar", ha asegurado el titular andaluz de Justicia, que ha defendido que "la primera reacción que debería haber tomado el fiscal general del Estado era presentar inmediatamente su dimisión, demostrar que está al nivel del cargo que ocupa y no manchar una institución tan importante como la Fiscalía General del Estado, que tiene detrás de sí un trabajo enorme de fiscales superiores, de fiscales jefes y de fiscales de zona en un montón de partidos judiciales de España y en un montón de actividades que tienen que seguir demostrando que la Fiscalía sigue persiguiendo el delito y no es parte o no es sospechosa de haber cometido un delito ella misma".

A su juicio, todo lo ocurrido en este caso es la "consecuencia bastante previsible" de tomar "decisiones equivocadas". "Cuando un Gobierno decide que la que acaba de ser cesada como ministra de Justicia se nombra Fiscal General del Estado, que esa Fiscal General del Estado inmediatamente después de dejar su cargo nombra a su número dos para que a su vez su número dos la nombre en un cargo muy importante del Tribunal Supremo, pues las consecuencias vienen rodadas y en este caso llegamos al extremo en el que ese deterioro de la imagen de la Fiscalía General del Estado podía llegar", ha lamentado.

En este sentido, Nieto ha subrayado la importancia de "acabar con esta situación porque España merece otras instituciones, otro Gobierno, otro Fiscal General del Estado y que la justicia se tome en serio" para censurar a continuación que, "lejos de eso, el Gobierno está impulsando una reforma legal que trata de, en medio de todo este caos y de todo este desprestigio de la Fiscalía General del Estado, encargar la instrucción de los procedimientos a los fiscales".

Junto a ello, ha rechazado que el Gobierno, "en medio de esta situación de descrédito y de falta de independencia o de atentar contra la independencia de los jueces, impulse una norma por la que se trata de crear una nueva vía de acceso a la judicatura, devaluando el valor y la importancia que tienen las oposiciones que tradicionalmente hacen los jueces".

"Creo que ha llegado el punto en el que todos digamos basta, los fiscales y los jueces lo han dicho ya y lo van a hacer patente con un paro en los próximos días y creo que desde la sociedad en su conjunto y desde las responsabilidades políticas que cada uno pueda tener también se tiene que decir basta ya y exigir que la justicia se tome en serio y que haya un gobierno serio al frente de este país", ha concluido José Antonio Nieto.