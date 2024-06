La Junta cifra en un 4,5% el seguimiento de la huelga en la sanidad andaluza, que los sindicatos elevan al 75%

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha cifrado en un 4,5% el seguimiento de la huelga convocada este miércoles, 26 de junio, por los sindicatos Satse, CSIF, CCOO y UGT --que elevan el seguimiento al 75%-- en todos los centros del Sistema Sanitario Público Andaluz entre las 08,00 y las 11,00 horas.

Así, según datos del Gobierno andaluz, de los 60.655 profesionales llamados a la huelga que estaban en el turno de mañana, 2.768 han secundado el paro. Desgranando por provincias, la Junta cifra en un 6,82% el seguimiento en Almería y 374 profesionales en paro; en Cádiz, 7,04% y 417 profesionales en paro; Córdoba, 3,17% y 217 profesionales; Granada, 9,33% y 586 profesionales; Huelva, 2,99% y 122 profesionales; Jaén, 2,53% y 129 profesionales; Málaga, 3,85% y 534 profesionales, y en Sevilla, 2,98% de seguimiento y 389 profesionales en huelga.

Así, Salud ha mostrado su "entendimiento y respeto" a las preocupaciones que han llevado a la huelga sanitaria. "Las voces de los trabajadores de la salud son vitales para la mejora continua de nuestro sistema sanitario público y fundamental que sus inquietudes sean escuchadas y abordadas de manera adecuada", ha apostillado.

A este respecto, desde la Junta han hecho un llamamiento a los sindicatos para "retomar el diálogo y continuar trabajando de manera conjunta", con el objetivo de "fortalecer y mejorar el sistema sanitario público, garantizando así una atención de calidad y accesible para todos los ciudadanos". "Nos comprometemos a activar las mesas de trabajo donde se puedan discutir y consensuar las medidas necesarias para responder a las demandas del sector sanitario", ha destacado.

La Consejería ha mostrado su apuesta por que las reuniones con las organizaciones sindicales "sean espacios constructivos, donde todas las partes puedan aportar y encontrar soluciones que beneficien tanto a los profesionales de la salud como a los propios pacientes", y ha resaltado que "la colaboración y el consenso son esenciales para avanzar hacia un sistema sanitario más eficiente, justo y equitativo".

Para los sindicatos, éxito rotundo

Por su parte, las cuatro organizaciones sindicales convocantes --CSIF, Satse, CCOO y UGT-- han calificado como "éxito rotundo" la jornada de paro, convocados "en demanda del cumplimiento de los acuerdos de Atención Primaria y Carrera Profesional, la consolidación y aumento de las plantillas y la actualización de la Bolsa de Empleo Temporal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) sin notas de corte". Así, han subrayado que en "numerosos" centros de Atención Primaria "se ha alcanzado el cien por cien de seguimiento de los paros y en los hospitales la participación ha estado por encima del 60%".

Las organizaciones sindicales han detallado en una nota de prensa que tanto el seguimiento de estos paros como las concentraciones convocadas a las 10,30 horas a las puertas de los centros sanitarios de toda la comunidad autónoma han contado con "una gran participación en apoyo a las reivindicaciones, a pesar del intento de la Consejería de Salud de obstruir el derecho a la huelga y confundir al personal lanzando mensajes sobre servicios mínimos que no se corresponden con la realidad".

Cabe señalar que el Ejecutivo andaluz ha publicado este mismo miércoles en el Boletín Oficial de Andalucía (BOJA) la orden por la que se garantiza el funcionamiento del servicio prestado por el personal que presta sus servicios en todos los centros de trabajo del Servicio Andaluz de Salud, mediante el establecimiento de servicios mínimos. Así, se ha mantenido la actividad asistencial de un día festivo, salvo en servicios sensibles como radioterapia, quimioterapia, diálisis o hemodinámica, donde se ha garantizado el tratamiento a los pacientes.

Los sindicatos han lamentado las molestias que estas movilizaciones hayan podido causar a la ciudadanía, si bien subrayan que sus principales objetivos son "garantizar una asistencia digna y de calidad que ponga freno al deterioro de la sanidad pública andaluza".

Piden "voluntad política"

A la protesta organizada en el marco de la huelga sanitaria en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla ha asistido el portavoz de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Andalucía, Luis González, quien ha advertido que la consejera del ramo, Catalina García "es tóxica". "Nunca habíamos tenido un millón de personas en lista de espera o un mes de demora en atención primaria, así como acuerdos que no se cumplen y fuga de profesionales", ha apostillado.

"Exigimos al Gobierno andaluz que rectifique y nos devuelva los 15.000 compañeros que han sido despedidos en los últimos años, que cumpla los acuerdos firmados y que saque listados de bolsa que no excluyan a 250.000 personas", ha aseverado, advirtiendo que ,la huelga de este miércoles "es una primera advertencia y no vamos a parar si no cambian de actitud. La sanidad necesita voluntad política y el Ejecutivo autonómico tiene la vista puesta en la privatización ".

De otro lado, Antonio Macías, de Sanidad UGT Andalucía, ha aseverado que la huelga sanitaria de este miércoles "ha sido un éxito", pero ha afeado que la Administración "se ha comportado en los hospitales de una forma chapucera y dictatorial, amedrentando al personal sin dejarlo salir a las concentraciones". "Hay una queja generalizada del comportamiento de los gestores de nuestra sociedad. Necesitamos interlocutores válidos para poder negociar y mejorar acuerdos y condiciones de profesionales y con el equipo de la Consejería de Salud y el SAS es imposible", ha lamentado.

En este punto, ha puesto de relieve que desde la Junta "intentan vender que el plan de verano es un éxito, abriendo 1.500 centros de salud por la mañana, lo cual es una obligación, o que solo van a abrir el 25% de centros por la tarde o contratar 10.000 profesionales en agosto para sustituir a 120.000".

Por su parte, Reyes Zabala, la secretaria provincial de Satse Sevilla, ha hecho hincapié en el "incumplimiento reiterado de Salud, el último con los servicios mínimos de la huelga, que han boicoteado publicando esta mañana en el BOJA en lugar de entregarlo a los compañeros los días anteriores".

Además, Zabala ha señalado que la sanidad andaluza "ha dicho basta ya" ante "los incumplimientos de los pactos para mejorar la sanidad, que están para cumplirlos", aseverando que "no vamos a permitir esta falta de respeto a sindicatos, profesionales y usuarios".

Por último, la responsable de CSIF Sanidad Sevilla, Silvia Zafra, ha apuntado que "hace más de un año que se firmó el acuerdo para mejorar la primaria y no se ha cumplido ningún punto", y lo ha calificado de "tomadura de pelo" a los representantes sindicales, trabajadores y usuarios".