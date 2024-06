El SAS no cerrará ningún centro de salud en verano

A cinco días de que arranque julio, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía presentó, al fin, el plan de verano del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Durante los meses de julio , agosto, septiembre y octubre se mantendrán abiertos todos los centros de Atención Primaria de Andalucía, un total de 1.514, pero solo en horario de mañana. En horario de tarde, de 15 a 20 horas, estarán operativos 390. En cuanto a la atención hospitalaria, estarán disponibles el 85% de las camas, alrededor de 13.000.

Así lo dio a conocer la consejera del ramo, Catalina García, que se felicitó por hacer conseguido un plan de verano «con más recursos y más presupuesto» que el anterior. La Junta invertirá un total de144 millones para contratar a 37.320 sanitarios –un 3,15% más que el año pasado– que permitan cubrir las vacaciones de los trabajadores de hospitales y centros de salud. De los 37.320 nuevos contratos, 32.336 irán destinados a Atención Hospitalaria y 4.894 a la Primaria. Por categorías, se contratará a 2.122 médicos, 12.693 enfermeras, 12.044 auxiliares de enfermería y 10.461 técnicos de gestión y mantenimiento. Además, en las zonas de costa con mayor afluencia de turistas, se reforzarán los centros de salud con 251 profesionales.

El plan de contrataciones extraordinarias del SAS, pese a contar con mayores recursos, no convence a oposición ni sindicatos, que se quejaron de haberlo conocido minutos antes que los medios de comunicación.

Desde el PSOE, su líder Juan Espadas, dudó de los datos presentados por la Consejería de Salud. «Sus cuentas suenan a cuentos», expresó en su perfil de la red social X. Espadas emplazó al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a detallar la duración de los contratos de verano y cargó contra la opacidad del plan del SAS: «Señor Moreno, si su plan es tan magnífico, ¿por qué no se ha molestado en compartirlo con los representantes de los trabajadores en mesa sectorial?», escribió el líder de los socialistas andaluces en redes.

Desde el Sindicato Médico Andaluz (SMA) auguran un «verano desastroso». Su presidente, Rafael Ojeda, apunta que «es imposible mantener abiertos todos los centros de salud a no ser que sea sin médicos». La falta de facultativos es el principal problema de la Sanidad española, que se acentúa durante el verano y «la consejería no tiene una respuesta eficaz», critica Ojeda.

Desde el SMA consideran que la Junta de Andalucía está gastando los recursos en mantener los contratos de refuerzo que se hicieron durante el Covid «para mantener la paz social con los sindicatos», cuando «la inmensa mayoría no son de médicos y del resto de categorías el SAS no adolece». El presidente del SMA advierte de que la situación va a ir a peor y que ya hay servicios, como el de urología y cuidados intensivos con falta de especialistas «porque que no llegaron a cubrirse todas las plazas MIR en mayo»

No obstante, desde la Junta llevan tiempo pidiendo al Gobierno que mueva ficha para paliar este grave problema, común en toda España. Pero el Ministerio de Sanidad no accedió a que las comunidades pudieran contratar a los MIR que terminan su especialidad a final de verano para cubrir vacaciones, pese a la insistencia de las comunidades del PP. En Andalucía, para fidelizar a los médicos residentes, se ha puesto en macha un plan, que contempla la mejora de la accesibilidad a los puestos, incentivos económicos para aquellos que elijan zonas de difícil cobertura y a los que opten por realizar trabajo extraordinario.