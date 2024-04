Luis García Rey: «Un instante convierte tu vida en una novela negra»

El premio Primavera de Novela 2024 ofrece una novela negra donde confluye el presente y la actualidad. La influencia de las redes sociales asociadas al mundo de la prostitución, contenidos para adultos y el falso pasaporte de inmunidad que te brinda la fama. Luis García-Rey nos hace una invitación a preguntarnos cuándo empezamos a morir para recordarnos que a cada segundo lo estamos haciendo y que en cualquier momento puede llegar tu hora.

No hay crimen perfecto pero sí puntos ciegos, como hipótesis no está mal.

El crimen perfecto es imposible perpetrarlo, siempre queda un resquicio, una huella, una pista. Plantearlo en la ficción también sería un suicidio, no sería creíble. La novela negra vive del juego entre buenos y malos.

Alerta sobre la prostitución, pornografía y las redes sociales. El juego te puede dejar en ‘game over’ a la mínima de cambio.

El mundo del contenido erótico a la carta está ahí. Un juego inocente al principio, una vía para conseguir dinero fácil pero también un arma de doble filo donde la muerte puede estar a la vuelta de la esquina.

El Tinder, Only Fans, páginas para adultos … ¿Hay un nuevo Gran Hermano que nos tiene cogido por … los cataplines?

Tinder, Instagram, Tiktok… nos engancha a una pantalla provocando una forma de consumo que martillea nuestra atención. En la novela experimento con llevar ese mundo al soporte papel para que los jóvenes accedan a otro tipo de placer, la lectura. Para que lo visual deje paso a la imagen que encierran las palabras. Más imaginación por menos contenido explícito.

Denuncia el ‘Star System’. Hay famosos que creen tener un ‘pasaporte de inmunidad’.

Cuando estás muchos años en lo más alto te acostumbras a que te traten de una determinada forma y a que todo el mundo te haga la pelota y te admire. Todos «quieren ser como tú». Y eso quizá te dé una falsa sensación de estar por encima del bien y del mal. Y es fácil comportarse como un cretino. Y de ahí a delinquir, a veces hay un paso; la línea es fina. Crees que nada te va a pasar y que tú puedes con todo.

El problema de que haya muchos influencers y pocos referentes.

Youtuber, influencers, estrellas varias … muestran vidas ficticias, virales pero no reales. Es imposible ser feliz cuando intentas alcanzar un fantasma. Yo procuro buscar los referentes cerca, en la familia, la educación y en un entorno sano. A veces basta con levantar la cabeza del móvil.

También en ‘Loor’ tratas el nepotismo, la corrupción de ‘mayores’, en este caso entre una alcaldesa y un comisario, no falta … presente y actualidad en el mismo plano de la trama.

Yo creo que la realidad supera la ficción prácticamente siempre. Pero bueno, aquí confluyen absolutamente todos los ingredientes para que la novela funcione y sea entretenida. O sea sangre, crímenes, asesinatos, sexo, drogas, corrupción... Todo dentro de la misma coctelera.

La sociedad en este sentido, ¿está despertando del burundanga y ya es consciente de determinados abusos?

No creo que la sociedad esté dormida o tenga activado el modo inconsciente. Pero hay muchos elementos que nos roba la atención, no hay tiempo para procesar tanta información. Y deja asuntos a un lado porque crees que nunca nos va a pasar. Y por ejemplo, el tema de la sumisión química, acoso o incluso agresiones están al orden del día. No los descubro en la novela pero, a través de situaciones no tan imaginarias, con los personajes sí recuerdo que el próximo puedes ser tú.

Termino con el interrogante que hace en la portada de ‘Loor’. «¿Cuándo empezamos a morir?».

Quizás ya estés muerto cuando hagas la pregunta. A veces nos empeñamos en tomar decisiones a lo largo de la vida que representan un claro atajo hacia la tumba. En solo un instante tu vida puede pasar de normal a convertirse en la trama de una novela negra.