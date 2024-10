Málaga vuelve a tomar la calle por la vivienda: "Si nos echan de los barrios, paramos la ciudad"

El movimiento vecinal 'Málaga para Vivir' ha convocado una gran manifestación el 9 de noviembre con el objetivo de criticar "un modelo de ciudad" que, según sus organizadores, "expulsa a sus residentes en beneficio de la especulación inmobiliaria y turística". La manifestación del 9 de noviembre pretende ser "el primer gran paro vecinal de la ciudad" para "frenar" lo que califican como una "expulsión de la vecindad de Málaga". "Si nos echan de los barrios, pararemos la ciudad", afirman desde el movimiento.

"Esta movilización es vista como un primer paso en la lucha contra los desahucios, los alquileres abusivos y la precarización laboral", problemas que, según el movimiento, "no han parado de acrecentarse por los principios especulativos en los que se basa el modelo de ciudad que impulsan las instituciones". 'Málaga para Vivir' considera que las políticas actuales "no solo no están resolviendo la crisis habitacional, sino que la están empeorando" y ha acusado a las administraciones "de impulsar proyectos urbanísticos y turísticos que benefician solo a grandes propietarios y fondos de inversión, mientras la vecindad se ve forzada a irse la ciudad".

Por tanto, para 'Málaga para Vivir' "el 9N es solo el inicio de una ola de movilizaciones que pretende cambiar el rumbo de la ciudad hacia un modelo más democrático, habitable y justo". "Las ciudades deben ser para vivir, no para especular", es uno de sus lemas. También desde el movimiento han destacado que esta movilización, además, "está coordinada con una ola de protestas en multitud de ciudades y pueblos de toda España que comparten la necesidad de luchar y poner límites a este modelo que hace las ciudades y pueblos inhabitables".

Bajo el lema 'Si nos echan de los barrios, paramos la ciudad', la protesta comenzará a las 11.30 horas en la plaza de la Merced y recorrerá el centro histórico hasta la plaza de la Constitución, según han informado este miércoles en rueda de prensa donde han incidido en que el movimiento vecinal, nacido tras la protesta del pasado 29 de junio (29J) "se ha consolidado en los últimos meses como una herramienta asamblearia de organización y lucha contra" lo que consideran "un modelo especulativo que está destruyendo Málaga". Al respecto, han añadido que desde entonces "la movilización ha crecido, extendiéndose por distintos barrios de la ciudad con un mensaje claro: Málaga no es un negocio, es un lugar para vivir".

El principal punto de denuncia de 'Málaga para Vivir' es "la crisis del acceso a la vivienda", han añadido y han incidido en que, según datos recientes citados por el movimiento, "en lo que va de año los alquileres en Málaga han aumentado un 20%, situándose como la segunda ciudad más cara de España. En zonas como Lagunillas o Huelin, los vecinos destinan más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler, y en el Centro Histórico, esta cifra puede llegar al 60%". Además, han asegurado que "la expansión de las viviendas turísticas (VUT y AT) ha intensificado este fenómeno". "En barrios céntricos como el entorno de la Plaza de la Merced, el 70% de las viviendas han sido reconvertidas irregularmente en apartamentos turísticos", según los datos dados por Málaga para Vivir. "Esta situación --han subrayado-- está vaciando los barrios tradicionales y encareciendo el coste de la vida de forma insostenible para los vecinos y vecinas".

Por otro lado, han señalado que otro de los problemas "es la precarización de la vida, especialmente en el sector servicios, donde la dependencia de la industria turística ha degradado las condiciones laborales de miles de trabajadoras y trabajadores". Según el movimiento, "mientras los alquileres no paran de subir, el salario y las condiciones laborales son de explotación, dejando a la gran mayoría fuera del acceso a una vivienda".

También desde Málaga para vivir han señalado que el impacto "no se limita a lo social y lo económico" y han criticado "la destrucción del entorno natural por un modelo urbanístico depredador". "La proliferación de campos de golf y la urbanización sin control están deteriorando el medio ambiente. En la Costa del Sol, con la mayor concentración de campos de golf del mundo, el consumo de agua para su mantenimiento equivale al de una ciudad de 600.000 habitantes".