El acusado de matar a golpes a un vecino de 76 años afirma que fue en defensa propia

El hombre acusado de matar a golpes con una barra metálica a su vecino de 76 años en Almáchar (Málaga) ha afirmado que solo se produjo un forcejeo entre ellos debido a que la víctima se le abalanzó para atacarlo con un palo y él actuó en defensa propia. El juicio popular ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Málaga y el procesado, que se enfrenta a una petición fiscal de once años de prisión, ha insistido en que fue la víctima quien le atacó de manera sorpresiva y sin una causa concreta, aunque las acusaciones mantienen que el enfrentamiento se debía a un conflicto de lindes agrícolas.

El acusado ha relatado que el 28 de mayo de 2022 fue, como todos los días, a su finca para alimentar a los perros y a regar el campo y cuando se aproximaba observó que la furgoneta de su vecino bloqueaba el paso y que no estaba. Debido a ello, siempre según la versión del acusado, se bajó de su vehículo para ver si estaba cargando la furgoneta para marcharse y de manera sorpresiva salió de detrás del vehículo y se le abalanzó con una barra de hierro. "Me quedé bloqueado, me dio un golpe en la frente y yo le agarré de las manos, nunca cogí la barra".

Ha negado que fuera él quien le pegara con la barra y ha reconocido que hubo un forcejo entre ellos, pero que solo se produjo porque tuvo que defenderse. La víctima recibió seis golpes y sufrió un traumatismo craneoencefálico grave que le produjo varias fracturas craneales y daños cerebrales severos por hemorragia, entre otras lesiones. La víctima, que tenía mujer y cuatro hijos mayores de edad, falleció casi en el acto.

El fiscal mantiene en su escrito acusatorio que el acusado, que en aquel momento tenía 34 años, se encontró con su vecino, con quien había tenido desavenencias anteriormente, en un paraje que hacía de linde entre la finca de ambos. En ese momento, por motivos que se desconocen, se inició una discusión entre los dos y durante un forcejeo el acusado le propinó al menos seis golpes en la cabeza con una barra metálica.

Pese a la edad de la víctima, el acusado ha subrayado que el perjudicado estaba muy fuerte y que hasta unos meses antes siempre habían mantenido muy buena relación, pero que llevaba cuatro meses "muy raro", por lo que su familia y él pensaban que era porque su mujer podía estar enferma.