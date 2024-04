El enésimo «no» del PSOE al Tren Litoral de Málaga

Que Marbella se la única ciudad de cien mil habitantes –de hecho, tiene 140.000– de todo el país sin conexión ferroviaria no es óbice para sonrojar al Gobierno socialista de Pedro Sánchez cuando se le interroga sobre el fallido proyecto de tren litoral, del que se empezó a hablar hace más de dos décadas.

Pese a que en los inicios de legislatura las respuestas eran más tibias, a estas alturas de escenario el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reconocido sin ambages que no entra en los planes del Ejecutivo avanzar en su recorrido, toda vez que «no hay un solo papel sobre el que avanzar». Además, descarta la posibilidad de prolongar la línea de Cercanías que discurre entre la capital de la Costa del Sol y Fuengirola –siendo una de las más rentables de toda España–, bajo el argumento de que «si el tren para en veinte sitios, no es competitivo». El pretexto del dirigente socialista ahonda en que «poner un tren o ampliar el Cercanías hasta Marbella, con todas esas paradas, supone que la gente acabará haciendo lo mismo que hace ahora, que es usar el coche para acercarse a Málaga a coger el AVE». Y, para intentar justificar el «no» del Ejecutivo a una línea directa de tren de Alta Velocidad que llegue hasta Marbella, sostiene que es inviable «por costes y afecciones medioambientales» vinculados a un problema de orografía y que se traducen en «condicionantes de todo tipo, económicos y medioambientales que hay en una línea de ese tipo».

Bajo esa premisa, admite sin complejos que «nadie en este momento está planteando una solución de esas características».

Con todo, en el último lustro, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) han reservado más de 600.000 euros para iniciar estudios sobre el proyecto, sin que hasta la fecha se haya justificado el trabajo acometido al respecto.

Sabedores del «enfado» ciudadano ante la negativa del Ejecutivo a esbozar el más mínimo compromiso al respecto y de todos los alcaldes populares de las localidades que reivindican el trazado, el Partido Popular enarbolará la defensa del proyecto para intentar desgastar al contrario hasta que haya recorrido. Es por eso por lo que el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP Elías Bendodo ha avanzado en los últimos días que la formación política presentará ante el Congreso de los Diputados y el Senado sendas mociones para reivindicar el tren litoral y su extensión hasta el Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz, exigiendo también a los diputados del PSOE que se retrate.

El también diputado en la Cámara Baja y dirigente malagueño conminará a los diputados socialistas a que se «retraten» con su voto ante las iniciativas populares, a imagen y semejanza de lo hecho por el ministro Puente, a quien acusa de «mentir descaradamente» y le califica como el «ministro de bloqueos». Lo cierto es que el tren parece estar más que nunca en punto muerto y su trazado se antoja irrealizable.

El PP-A también defenderá el jueves una proposición no de ley en el Parlamento en la que insta a la Junta a que demande al Gobierno central que suspenda el peaje en la AP-7 hasta que no haya un tren de la Costa del Sol.

«En tanto dure este proceso de planificación, redacción de proyectos y ejecución de la nueva infraestructura ferroviaria, y hasta que el conjunto de la Costa del Sol no cuente con un sistema de transporte público potente alternativo al vehículo privado, suspenda temporalmente el peaje de la AP-7, dado que no hay alternativa de transporte público ferroviario y hay que pagar por usar la carretera de alta capacidad», se señala en la iniciativa. En la proposición no de ley se pide a la Junta que reclame al Ejecutivo nacional que se hagan públicos, con carácter urgente e inaplazable, el contenido y los avances de los diferentes estudios e informes del tren de la Costa del Sol que obran en poder del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en especial los que llevan apareciendo desde el año 2005 en los Presupuestos.

Se reclama también que el Ejecutivo nacional incorpore a dichos estudios y trazado, la planificación de la conexión ferroviaria del Mediterráneo andaluz, como gran área de oportunidades de Andalucía y de España, contemplando como primera fase la que une Málaga con el Campo de Gibraltar; e incorporar inmediatamente partidas suficientes para ello.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, señaló que seguirán «defendiendo un tren litoral de Cercanías mejorado para la Costa del Sol Occidental» y e incidió en que «mientras el PP usa el tren litoral como arma arrojadiza, nosotros defendemos un modelo inclusivo que vertebre realmente la movilidad del litoral malagueño frente a modelos que no cuentan ni con estudios de mercado y poco coherentes».