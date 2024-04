Málaga clama contra el rechazo al tren litoral

El ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, descartó que el Gobierno vaya a acometer a corto plazo el proyecto del tren litoral de la Costa del Sol, provocando una reacción unánime. Puente indicó en Onda Cero que se plantean «distintas alternativas»: una, la prolongación de la línea de Cercanías Málaga-Fuengirola, y otra una línea directa de alta velocidad Marbella-Málaga. Según el ministro, la primera lo convertiría en un eje «nada competitivo» si el tren «para en 20 sitios»». Con la segunda opción, «uno traza una línea en el mapa y todo parece muy sencillo» pero hay «condicionantes de todo tipo», como la orografía, la economía o y el medio ambiente. Con esas excusas, el Gobierno está «estudiando fórmulas para mejorar las conexiones de otra zona», como el desdoblamiento de la vía de Cercanías para aumentar su capacidad. «No hay ni un solo papel con el que trabajar», señaló también.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, reclamó el tren a Marbella, que es «necesario» para la movilidad y «cuenta con garantías de éxito». El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, señaló que «el Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado ya a las claras que no tiene voluntad alguna de realizar el tren a Marbella, Estepona y Algeciras ni de resolver los problemas de movilidad de la Costa del Sol. Han tenido seis años para retomar y avanzar en el proyecto que dejó planteado, con dos alternativas de trazado y estudios de demanda, el Gobierno del PP. Y lo único que han hecho es esconderlo todo en un cajón, decir que no hay papeles y no hacer absolutamente nada más». Salado añadió que «es de una hipocresía y deslealtad inaceptables que el PSOE de Málaga vote a favor de llevar el tren a Marbella, Estepona y Algeciras pero luego se dedique a justificar el abandono inversor del Gobierno y que se prime a otros territorios». «Los malagueños y los habitantes de la Costa del Sol no son menos que nadie y merecen las mismas infraestructuras de movilidad y transporte público que existen, se planifican y construyen en las otras grandes áreas metropolitanas de España. No podemos permitir este agravio constante cuando esta es una de las zonas en las que más impuestos recauda el Estado y con más dinamismo y futuro de nuestro país», señaló Salado.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, indicó que «resulta inaceptable que un ministro descarte un proyecto esencial para Marbella y para toda la Costa del Sol con el único argumento de que es complicado ejecutarlo, pero, sobre todo, resulta especialmente bochornoso que el señor Puente afirme que “no hay ni un solo papel” para desarrollar esta conexión ferroviaria porque constata que desconoce absolutamente de qué está hablando y que se trata solo de una decisión política por parte del Gobierno de Pedro Sánchez para no acometer una obra trascendental para los intereses de la provincia de Málaga». «Llevamos mucho tiempo reclamando este proyecto, que estaba en marcha con el Gobierno del PP pero que, desde la llegada de Sánchez, se guardó en un cajón y no ha querido impulsarse ni siquiera con los fondos procedentes de la UE, a pesar de que los estudios de viabilidad destacan la alta demanda, la rentabilidad social y los empleos que generarían», añadió Muñoz. La regidora recordó que «en enero de 2018 el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, presentó en Marbella el estudio informativo realizado por el Gobierno para que dejemos de ser la única ciudad de España de más de 150.000 habitantes que no cuenta con conexión ferroviaria».

«Está cada vez más claro que el Gobierno de Pedro Sánchez desprecia a una zona del país tan pujante y dinámica, como es la Costa del Sol», denunció, por su parte, Ana Mula, alcaldesa de Fuengirola. La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, criticó que «Málaga sufre un Gobierno central negacionista. Niega la realidad de una conurbación que supera el millón de habitantes de población y que requiere de una importante apuesta inversora en materia de movilidad y de transporte público».

Ana Mata, alcaldesa de Mijas, señaló que «el ministro parece olvidar una de las premisas básicas que rige el servicio público que no es otra que velar por el bien general y por buscar soluciones a cuestiones que no por complicadas dejan de ser necesarias y primordiales».

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, recordó al Gobierno la «obligación» de atender todo el territorio. El alcalde de Estepona, José María García Urbano, lamentó que el Gobierno se oponga al proyecto. Finalmente, la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, indicó que no se conformará con la negativa del Gobierno «y las mentiras de Puente».