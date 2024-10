Escribano: «Desde hace quince años nadie duda que Málaga es ejemplo de éxito»

Está a punto de cumplir un año al frente de un órgano que cuenta con más de un siglo de historia, con gran trayectoria y muchos planes de futuro, encaminados principalmente a impulsar la internacionalización de la provincia de Málaga. José Carlos Escribano, gran conocedor del ámbito turístico desde hace décadas, es además de empresario del sector, un enamorado de su provincia.

¿Se han cumplido los objetivos iniciales casi un año después de que accediera al cargo?

Estoy muy satisfecho con lo que se ha hecho. Pero el objetivo sigue ahí, porque no es finito. Van desde fortalecer el apoyo a pequeñas y medianas empresas y autónomos, a seguir creciendo en exportaciones y a destinos de todo el mundo para que la economía malagueña siga la buena senda en la que está. Para ello es crucial seguir impulsando a las empresas a explorar oportunidades en el exterior a partir de misiones comerciales con países y continentes estratégicos.

¿Cómo se eligen o priorizan los destinos a los que acudir?

La «p» de planificación es la clave. Málaga tiene mucho que decir y las cámaras de comercio tenemos mucho que hacer al respecto. Cuando ahondamos en nuestra tarea tomamos conciencia de la importancia de abrirnos al mundo y es, además, necesario hacerlo de la mano de las diferentes embajadas.

Esa labor de abrirnos al mundo se conjuga con expandir la Cámara en nuestro territorio, en la propia provincia, y no circunscribir su quehacer diario a la capital…

Por supuesto, estamos acercando la Cámara a las principales comarcas y queremos ser un referente en esos puntos estratégicos; no en vano, son los empresarios de cada zona quienes nos comentan sus necesidades e inquietudes. De hecho, hemos puesto en marcha encuentros trimestrales con los distintos estamentos empresariales de la provincia, de la mano de la Confederación de Empresarios de Málaga, (CEM), para contarles todo lo que hacemos y ofrecemos, porque queremos ser útil a toda la provincia.

Además de la CEM, qué otras instituciones son clave para el órgano que usted preside?

Estamos intensificando sinergias con el Puerto de Málaga. Hablamos de un polo económico muy importante con el que queremos desarrollar planes de acción que ayuden a la internacionalización de las empresas. Y es que a veces se nos escapa reconocer la potencia que supone el Puerto de Málaga y su capacidad para aportar valor no sólo aquí sino también en el extranjero.

¿De qué manera influye el contexto internacional y los diferentes conflictos latentes a día de hoy en el día a día de nuestras empresas?

Hay que saber gestionar las incertidumbres que hay en ámbito internacional. Hay muchas tragedias en la vieja Europa y nos estamos por desgracia acostumbrando a ello. Todo ese contexto afecta en el devenir de las empresas. Es necesario convertir esas incertidumbres en certidumbres; y nuestra pequeña aportación desde ámbitos como el Hub Málaga Export pasa por acercar la geopolítica a nuestros empresarios para contarles de la mano de expertos qué puede pasar a corto y medio plazo, y cómo saber entenderlo y afrontarlo.

¿Cómo es la Málaga de 2024 con respecto a lo que era décadas atrás?

Está claro que de quince años a esta parte, Málaga es un claro caso de éxito. Nadie duda de que Málaga es un ejemplo a seguir. Me preguntan por qué, y tengo claro que la respuesta es haber planificado etapa a etapa y haber propiciado la colaboración público-privada, además del liderazgo que se ha sabido implementar en las políticas municipales. Se ha contado además con la sociedad civil, que ha desempeñado un papel clave en todo ese desarrollo. Y el malagueño, se lo ha creído.

¿Se puede llegar a morir de éxito?

El éxito está, nadie puede dudarlo. Ahora hay que saber gestionarlo y ese es el reto que tenemos a día de hoy. Ese éxito es capilar, no se circunscribe a dos o tres sectores, sino que se extiende por toda la sociedad y ésta ha de beneficiarse de esa posición. Hay importantes problemas, no obstante, a los que dar respuesta, como pueda ser la vivienda. Socialmente es necesario resolverlo. No menos importante es la situación hídrica de la provincia, y la gran amenaza que tenemos con la falta de agua. No podemos estar todo el día esperando a que llueva, hay que actuar y planificar lo que se necesita para atajar esos desafíos a los que nos enfrentemos.