¿Fin a la "descentralización" de Sánchez? Cabreo en Málaga al no ser elegida sede del Centro Nacional de Ciberseguridad

Nunca llueve a gusto de todos y esto es lo que está pasando en Málaga, donde a pesar de todo el sol aprieta. El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado este jueves que el Gobierno de Pedro Sánchez es "el más antiandaluz de la historia" mientras que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha resumido que es "evidente que el Gobierno se explicó mal".

¿Sobre qué? El Centro Nacional de Ciberseguridad, que el Consejo de Ministros presentó en enero con un anteproyecto de ley que tramitaría por urgencia, no tendrá sede. Ni en Málaga, ni en ningún otro sitio. La capital de la Costa del Sol aspiraba a ser la anfitriona de esta nueva entidad, en tanto que la urbe ha experimentado una profunda transformación en los últimos años: la ciudad se ha llenado de empresas tecnológicas con el aterrizaje del nuevo Centro de Ciberseguridad de Google en uno de los muelles de su puerto, donde también se aloja el Centro de Ciberseguridad de Andalucía.

Sin embargo, la Subdelegación del Gobierno en Málaga ha aclarado al final en declaraciones que recoge el Diario Sur que este nuevo organismo no será "un centro en sí con sede física", sino una "labor encomendada a una persona que pertenece al departamento de Seguridad Nacional que será la encargada de coordinar los centros ya existentes que sí tienen sede física, como son el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) en León o el Centro Criptológico Nacional", este último dependiente del CNI.

La memoria se contradice

Estas explicaciones no son suficientes para los altos cargos de la Junta andaluza. El consejero Sanz ha defendido este jueves en el Parlamento andaluz que la propia memoria para crear el Centro Nacional de Ciberseguridad hablaba de una plantilla de 35 empleados, un alquiler para un espacio de 300 metros cuadrados, vehículos, mobiliarios, accesos de seguridad, etc. "Sospechamos que, para no concedérselo a Málaga, han cambiado su criterio hasta el punto de que ha pasado de centro a departamento con tal de que no venga a Málaga, la ciudad con el ecosistema de ciberseguridad más potente de estos momentos", ha criticado el consejero andaluz.

Francisco de la Torre ha mostrado más diplomacia al enfatizar que "es evidente que el Gobierno se explicó mal o escribió de manera inadecuada unas disposiciones que hablaban de un Centro Nacional de Ciberseguridad". En un acto celebrado en Granada, también este jueves, De la Torre ha insistido en que "daba la impresión" de que el nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad sería "un órgano de nueva creación con un espacio físico". "En cualquier caso, desde Málaga tenemos una capacidad tecnológica en el plano privado y público a disposición de lo que el Gobierno necesite para que este departamento cumpla sus funciones de la forma más eficaz".

Estrategia descentralizadora, en pausa

En 2022, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto para descentralizar instituciones públicas. Bajo ese precepto, organismos de nuevo cuño, como la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) o la Agencia Espacial Española aterrizaron en ciudades como A Coruña o Sevilla.

Estos esfuerzos valieron las críticas de Gobiernos autonómicos como el madrileño. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso denunció que la propuesta buscaba descapitalizar Madrid. Tres años después del Real Decreto, parece que estos esfuerzos descentralizadores se han puesto en pausa en tanto que el Centro Nacional de Ciberseguridad con el que Málaga llegó a soñar no requerirá de sede física, para cabreo de la Junta de Andalucía.